„Capul îi era coborât pe piept. A trebuit să-l ridic, i-am pus mâna pe gât, am început să-i împing capul în sus și, la un moment dat, am văzut splendoarea feței ei intactă, perfectă… I-am pus mâna stângă pe ceafă. Încă mai am pe degete senzația de delicatețe a acelui păr moale, strălucitor, bine întreținut…”.

La 25 de ani de la tragicul accident din tunelul LAlma din Paris, Frederic Mailliez, medicul care a salvat-o pe Lady Diana, a acordat un interviu jurnaliștilor de la Oggi.

Mi-am dat seama că era o mașină accidentată oprită pe banda opusă. De cât timp se întâmpla asta? Potrivit poliției, 30 de secunde. M-am oprit, am pus lumina intermitentă, am coborât și am fugit pe partea cealaltă… M-am uitat pe ferestrele din dreapta pentru a face o evaluare rapidă.

În mașină erau patru persoane. Șoferul alunecase înainte, cu greu l-am văzut. Alături era un bărbat care clar avea dureri (Trevor Rees-Jones, bodyguard, n.r). În spate era o femeie, în poziție verticală, cu genunchii pe podea, sprijinită pe scaunul din față. Era cu profilul, întors spre interiorul mașinii. Respira. Un alt bărbat zăcea pe bancheta din spate (Dodi, n.r.). El nu mai respira. Părea să fie în stop cardiac”, a relatat acesta jurnaliștilor.

„Am chemat ajutoare. Le-am spus că sunt două persoane în stop cardiac și două în stare gravă. Nu aveam defibrilator, pentru șofer și bărbatul de pe bancheta din spate nu puteam face nimic. Pasagerul din față se plângea, era conștient, așa că putea aștepta. Femeia respira greu. Am luat masca respiratorie și am ajutat-o. A fost hipotonică. A fost greu. Dar ridicarea capului i-a permis să îmbunătățească ventilația.” medicul Frederic Mailliez

Întrebat despre prezența paparazzi pe seama cărora s-a pus producerea accidentului medicul povestește că: „În momentul în care am ajuns în tunel, nu erau paparazzi. Și atunci când au ajuns, nu m-au împiedicat o clipă munca”.

Impresionant este și faptul că Frederic Mailliez nu a recunoscut-o pe Diana. El a descoperit că a ajutat-o pe Lady Di abia a doua zi dimineață: „M-a trezit cineva și mi-a spus totul. A fost un șoc”. Și apoi, spune el, a fost „proiectat într-o dimensiune suprarealistă… Un jurnalist american m-a descris ca pe un agent de informații britanic care a intervenit să o termine pe Diana”, s-a confesat Frederic Mailliez jurnaliștilor italieni.

