Dimineața începe pe fugă. Un ochi pe ceas, unul pe lista cu lucruri „de făcut”. Job, copii, casă, cumpărături. Toate par mici, dar adunate îți mănâncă ziua bucată cu bucată. Și, de cele mai multe ori, timpul pe care l-ai vrea pentru tine sau pentru cei dragi rămâne pe lista de așteptare.

Tocmai de aici pornește o soluție simplă, gândită pentru ritmul vieții de azi: Click & Collect, serviciul prin care poți comanda online produsele dorite și le poți ridica rapid din magazinul PENNY cel mai aproape de tine sau din drumul tau, in intervalul orar setat de tine

Serviciul este disponibil în toate magazinele PENNY din România, la aceleași prețuri avantajoase cu care te-ai obișnuit.

Cum funcționează Click & Collect, pas cu pas

Totul e gândit să fie intuitiv, chiar și pentru cei care nu se consideră „prieteni” cu tehnologia:

Descarci aplicația PENNY (disponibilă pe iOS și Android) sau intri pe penny.ro Te loghezi sau îți creezi un cont Selectezi opțiunea Click & Collect Alegi magazinul PENNY din care vrei să ridici comanda Adaugi produsele dorite în coș Alegi intervalul orar de ridicare Plătești online, cu cardul Primești confirmarea comenzii Mergi la magazin, faci check-in din aplicație și îți ridici cumpărăturile

Fără stat la cozi. Fără drumuri în plus. Fără stres.

De ce aleg tot mai mulți români Click & Collect

Pentru că economisești timp — poate cea mai valoroasă resursă din viața de zi cu zi.

Pentru că îți planifici cumpărăturile exact când ai nevoie și le ridici în drumul tău.

Pentru că ai acces la gama completă de produse PENNY, inclusiv mărci proprii apreciate și sortimentul TripluRO, care susține produsele cu ingredient principal din România, procesate și ambalate local.

Și pentru că totul se întâmplă simplu, rapid și la prețuri avantajoase.

Reducere de 20% la prima comandă Click & Collect

Pentru cei care vor să testeze serviciul, PENNY oferă 20% reducere la prima comandă Click & Collect, în perioada 4–17 februarie 2026.

E un motiv bun să încerci. Și, poate, să-ți recâștigi puțin timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Descoperă serviciul Click & Collect PENNY și vezi cât de simplu e să cumperi online și să ridici din magazin, când vrei tu.