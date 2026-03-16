Noul studiu IKEA Cooking & Eating, realizat pe baza răspunsurilor a peste 32.000 de persoane din 31 de țări, inclusiv din România, arată că există în continuare un dezechilibru vizibil în ceea ce privește împărțirea responsabilităților legate de gătit și servirea meselor. La nivel global, aproximativ jumătate dintre respondenți spun că gestionează în mod direct majoritatea acestor sarcini, însă femeile sunt semnificativ mai prezente în toate aceste roluri.

Rezultatele globale evidențiază o diferență clară: aproximativ șase din zece femei spun că sunt principalele responsabile pentru planificarea meselor, deciziile legate de cumpărături, aprovizionare și gătit, comparativ cu mai puțin de patru din zece bărbați. De exemplu, 60% dintre femei declară că gătesc cel mai des acasă, față de 36% dintre bărbați. Diferența se reduce ușor atunci când vine vorba despre așezarea sau strângerea mesei, însă femeile rămân în continuare cele care se implică cel mai mult. Acest lucru arată că, la nivel global, bucătăria rămâne unul dintre spațiile din casă în care egalitatea este încă departe de a fi atinsă.

În România, femeile sunt „motorul” vieții din bucătărie

Pentru multe femei din România, gătitul face parte din rutina zilnică. Aproape jumătate (46%) spun că gătitul este o activitate de zi cu zi, comparativ cu 28% dintre bărbați. În același timp, pentru aproape 30% dintre femei și bărbați, gătitul este și o modalitate de relaxare și de deconectare de la stresul cotidian. Interesant este și faptul că există o dimensiune emoțională, astfel 15% dintre femei spun că gătitul este un limbaj al iubirii, aproape dublu față de procentul bărbaților, de doar 8%.

Femeile din România joacă un rol central în deciziile legate de mâncare și sunt cele care le pun cel mai des în practică: 66% spun că planifică meniul gospodăriei (față de 33% dintre bărbați), 56% decid ce alimente sunt cumpărate (față de 29% dintre bărbați), iar 52% se ocupă de cumpărături (față de 42% dintre bărbați)

Diferențele devin și mai vizibile când vine vorba de pregătirea și gestionarea meselor: 68% dintre femei gătesc sau pregătesc mesele, comparativ cu 26% dintre bărbați, 61% dintre femei așază masa, față de 27% dintre bărbați, iar 60% se ocupă de strânsul mesei, comparativ cu 28% dintre bărbați.

Provocări zilnice în bucătărie atât pentru femei, cât și pentru bărbați

Pe lângă organizarea meselor, femeile din România joacă un rol important și în adoptarea unor obiceiuri mai sustenabile acasă. Astfel, 68% dintre femei spun că încearcă în mod conștient să reducă risipa alimentară, comparativ cu 62% dintre bărbați. De asemenea, studiul arată că femeile sunt ușor mai predispuse să simtă această responsabilitate personal (37%) față de bărbați (34%). Acest lucru sugerează că femeile nu gestionează doar mâncarea în sine, ci și impactul acesteia asupra asupra mediului și bugetului familiei.

În linie cu tendințele globale evidențiate de studiu, femeile din România raportează la rândul lor un nivel mai ridicat de frustrare legat de spațiul din bucătărie – lucru deloc surprinzător, având în vedere că ele sunt cele care petrec mai mult timp gătind și organizând mesele.

Cele mai frecvente provocări sunt de natură practică: 27% dintre femei spun că bucătăria lor este prea mică (față de 20% dintre bărbați), 26% menționează lipsa spațiilor de depozitare (față de 17% dintre bărbați), iar 20% spun că nu au suficiente suprafețe de lucru pentru pregătirea alimentelor (față de 14% dintre bărbați).

Organizarea unei mese pentru invitați poate aduce presiune suplimentară în orice casă: 13% dintre femei spun că aceste momente devin uneori stresante, comparativ cu 11% dintre bărbați, un semn că responsabilitățile practice se combină adesea cu cele emoționale.

În acest context, soluțiile inteligente de organizare și depozitare pentru bucătărie pot face viața de zi cu zi mai ușoară și pot contribui la un spațiu în care gătitul devine o activitate mai plăcută și mai ușor de împărțit între membrii familiei.

Studiul IKEA Cooking & Eating aduce în atenție obiceiuri de zi cu zi, tradiții și momente pline de semnificație, care îi aduc pe oameni împreună în jurul mesei, demonstrând cât de important este timpul petrecut acasă.

De peste 80 de ani, IKEA se dedică înțelegerii vieții de acasă.

