Dureri de cap iarna? Verificați-vă tensiunea arterială

Iarna în România, temperaturile scad adesea sub –1°C, iar combinația dintre frig, vânt și umiditate scăzută exercită o presiune suplimentară asupra sistemului cardiovascular. Studiile clinice și epidemiologice arată că expunerea la frig duce la vasoconstricție — îngustarea vaselor de sânge — ceea ce crește rezistența vasculară și ridică tensiunea arterială.

Această suprasolicitare poate fi un factor esențial în apariția durerilor de cap, care apar frecvent împreună cu modificări ale tensiunii arteriale în condiții de frig extrem. Astăzi vom analiza legătura dintre frigul iernii, tensiunea arterială și de ce este important să vă monitorizați valorile acasă.

Cum influențează iarna tensiunea arterială – nu doar în caz de hipertensiune

Atunci când organismul este expus la temperaturi scăzute, acesta încearcă să păstreze căldura prin contractarea vaselor periferice. Acest lucru duce la creșterea rezistenței vasculare generale și la ridicarea tensiunii arteriale.

Acest efect nu afectează doar persoanele deja diagnosticate cu hipertensiune. Chiar și la oameni cu tensiune normală sau ușor scăzută (hipotensiune), creșterea bruscă a rezistenței vasculare poate provoca simptome precum amețeală, oboseală și dureri de cap — semne care sunt adesea confundate cu alte efecte ale frigului.

Mai multe studii arată, de asemenea, că expunerea la perioade de frig intens poate crește riscul de evenimente cardiace acute, inclusiv infarct și accident vascular cerebral, în special la vârstnici sau la persoanele cu factori de risc existenți.

De ce durerile de cap iarna pot fi un semnal al tensiunii arteriale

Durerile de cap în lunile reci sunt adesea puse pe seama factorilor externi, precum vântul sau aerul uscat. Totuși, frigul poate crește tensiunea arterială prin vasoconstricție și prin ridicarea rezistenței vasculare, ceea ce poate provoca dureri de cap ca simptom.

Acest simptom poate fi un semnal de avertizare timpuriu, mai ales la persoanele cu tensiune arterială nediagnosticată sau cu ușoare fluctuații.

Sfaturi practice pentru măsurarea tensiunii iarna

Măsurarea regulată a tensiunii arteriale acasă ajută la monitorizarea tendințelor și la detectarea timpurie a posibilelor abateri. Iată câteva recomandări:

1. Stați într-un mediu liniștit – confortabil, cu brațul relaxat și fără haine care strâng manșeta.

2. Efectuați măsurarea la aceeași oră în fiecare zi – ajută la observarea tendințelor.

3. Evitați măsurarea imediat după ieșirea în frig – așteptați 10–15 minute pentru stabilizarea organismului.

4. Țineți un jurnal al valorilor – pentru a discuta schimbările cu un specialist medical.

Aceste obiceiuri simple sunt deosebit de importante iarna, când temperatura exterioară poate influența suplimentar valorile tensiunii.

În aceste condiții, SENDO Advance 3 este o soluție confortabilă și fiabilă pentru măsurarea tensiunii acasă.

SENDO Advance 3 este un aparat automat, ușor de utilizat. Folosește tehnologia HIRA, care nu doar măsoară tensiunea arterială, ci și detectează aritmiile — ritmuri anormale ale inimii asociate cu un risc cardiovascular crescut.

Dispozitivul avertizează și asupra poziționării incorecte a manșetei, reducând astfel erorile umane la minimum. Această funcție ajută la identificarea timpurie a potențialelor probleme și la discutarea lor cu medicul.

Tehnologia HIRA face trecerea de la simpla măsurare la monitorizarea activă a funcției cardiace, un aspect esențial în lunile reci.

Campania SENDO „Fiecare inimă contează”

SENDO desfășoară campania activă „Fiecare inimă contează“, care combină grija pentru sănătatea inimii cu practici sustenabile.

În cadrul inițiativei, puteți returna un aparat vechi de tensiune arterială. În schimb, beneficiați de o reducere la achiziționarea SENDO Advance 3, încurajând măsurarea regulată și modernizarea echipamentelor pentru rezultate mai bune.

Această cauză sprijină nu doar sănătatea individuală, ci și comunitatea, printr-o abordare sustenabilă a dispozitivelor electronice și a obiceiurilor sănătoase.

Aflați mai multe detalii despre campanie aici.

Durerea de cap nu este doar un simptom – este un mesaj de la inimă

Durerile de cap iarna pot fi mai mult decât o simplă senzație neplăcută. Ele pot semnala modificări ale tensiunii arteriale, ca răspuns al organismului la frig.

De aceea, măsurarea regulată cu un dispozitiv de încredere precum SENDO Advance 3 este un pas esențial pentru sănătatea dumneavoastră.

Adoptarea unor obiceiuri sănătoase și monitorizarea regulată a valorilor vă ajută să mențineți controlul asupra sănătății cardiovasculare în perioade critice, precum iarna.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Poate frigul să crească riscul de infarct sau AVC?

Da. Expunerea la frig poate ridica tensiunea arterială și stresul vascular, crescând astfel riscul de evenimente cardiace acute și accidente vasculare cerebrale.

2. Cât de des este recomandat să îmi măsor tensiunea iarna?

Se recomandă măsurarea de cel puțin două ori pe zi – dimineața și seara – într-un mediu liniștit, și ținerea unui jurnal al valorilor.

3. Ce înseamnă dacă aparatul detectează aritmie?

Dacă dispozitivul semnalează aritmie, înseamnă că ritmul inimii poate fi neregulat și acest lucru trebuie discutat cu medicul dumneavoastră.

4. Este SENDO Advance 3 potrivit pentru persoanele vârstnice?

Da. Aparatul este proiectat să fie ușor de utilizat pentru toate vârstele, inclusiv pentru persoanele în vârstă care doresc să își monitorizeze regulat tensiunea arterială.

5. Ce trebuie să fac dacă am dureri de cap frecvente și fluctuații ale tensiunii?

Dacă observați simptome frecvente legate de tensiunea arterială, cel mai bine este să consultați un specialist medical pentru evaluare și recomandări detaliate.

