Odată cu copacii înfloriți, primăvara revine și cu provocări bine cunoscute pentru mulți părinți: virozele de sezon. Schimbările de temperatură, timpul petrecut în colectivitate și activitățile specifice perioadei favorizează apariția febrei, tusei și durerilor în gât.

Cine resimte cel mai des efectele acestor viroze? Copiii mici.

Pentru părinți, provocarea este să reacționeze rapid, echilibrat și adaptat simptomelor care apar și în funcție de evoluția stării copilului.

Ce înseamnă o viroză de sezon?

O viroză de sezon este, în linii generale, o infecție virală frecvent întâlnită, mai ales în perioadele cu schimbări de temperatură.

Aceasta afectează, de regulă, căile respiratorii și se poate manifesta prin:

  • Febră
  • Tuse
  • Nas înfundat
  • Dureri în gât
  • Stare de oboseală
  • Lipsa poftei de mâncare

În multe situații, simptomele pot apărea într-o formă ușoară, iar evoluția lor poate fi urmărită acasă, cu atenție la starea generală a copilului, dacă nu sunt semne de agravare.

Când poți monitoriza copilul acasă?

De obicei, simptomele pot fi monitorizate acasă dacă:

  • Simptomele sunt ușoare și au apărut recent
  • Copilul este activ, chiar dacă prezintă o ușoară diminuare a stării de bine
  • Mănâncă normal și consumă lichide
  • Starea generală nu se agravează rapid

Ce faci când apar primele simptome ale virozei?

La început, multe episoade de viroză pot părea ușoare. Uneori, simptomele se ameliorează rapid, alteori evoluția se schimbă de la o oră la alta. Nu este întotdeauna simplu să îți dai seama când este necesară o consultație medicală, iar în astfel de momente accesul rapid la un medic este esențial.

Odată cu copacii înfloriți, primăvara revine și cu provocări bine cunoscute pentru mulți părinți: virozele de sezon.Prin beneficiul de telemedicină inclus în Asigurarea de Sănătate NN pentru Copii, părinții pot discuta cu un medic 24/7 și nelimitat prin Telios Care, primind rețeta de la medici specialiști, bazată pe simptomele copilului.

Este util să discuți cu un medic atunci când:

  • Simptomele persistă sau se accentuează
  • Copilul este mai apatic decât de obiecei
  • Nu esti sigur cum să gestionezi situația
  • Ai nevoie de recomandări pentru tratament

Asigurarea de Sănătate NN pentru Copiieste un produs ceoferă protecție financiară pentru o gamă largă de situații, în funcție de opțiuni: de la îmblonăviri până la accidente care necesită spitalizare sau intervenții, și îți pune la îndemână soluții rapide și decizii clare.

Ce beneficii poți avea în Asigrarea de Sănătate NN pentru Copii?

  • Decontare directă în una dintre cele mai extinse rețele private de clinici și spitale din țară și rambursare de 80% dacă alegi alt spital privat din România.
  • Telemedicină disponibilă 24/7 și nelimitat la peste 30 de specialități printre care și pediatrie, alergologie, dermatologie, ORL și nutriție.
  • Asigurarea de sănătate poate fi încheiată doar pentru copil, fără ca părintele să fie asigurat la rândul lui.
  • Posibilitatea ca părintele să rămână alături de copil în timpul internării, pentru copii sub 15 ani, acoperind costurile cazării și pentru însoțitor, chiar dacă acesta nu are asigurare.
  • Indemnizație fixă pentru fiecare zi de internare într-un spital de stat.

FAQ: Părinții întreabă, NN răspunde

Întrebări frecvente despre virozele la copii și accesul la servicii medicale

Ce opțiuni ai ca părinte atunci când apar primele simptome de viroză?

Ai două direcții: să monitorizezi simptomele sau să ceri o evaluare medicală. Prin Asigurarea de Sănătate NN pentru Copii, poți discuta cu un medic 24/7 și nelimitat, prin beneficiul telemedicină, fără deplasare. Ai acces la consultații telefonice sau video, la peste 30 de specialități, inclusiv pediatrie, ORL, alergologie și boli infecțioase. Poți primi recomandări, interpretarea analizelor și, dacă este necesar, prescripții medicale.

Cum te ajută asigurarea în episoadele frecvente, cum sunt virozele?

Îți poate oferi acces rapid la evaluare și claritate în pași. Poți folosi atât telemedicina nelimitat, cât și serviciul „Camera de Gardă”, pentru situații acute non-vitale. Dacă simptomele necesită investigații, poți primi îndrumare către analize sau radiografii, astfel încât să poți merge direct către soluția potrivită, fără timp pierdut.

Ce se întâmplă dacă viroza se complică și copilul ajunge la spital?

Asigurarea poate acoperi costurile de spitalizare și intervenții chirurgicale, pentru îmbolnăviri sau accidente. Sunt incluse cheltuieli precum cazare, medicație, asistență medicală, onorarii pentru medici, investigații și proceduri. De asemenea, asigurarea îți permite să stai alături de cel mic pe durata internării.


În rețeaua medicală NN, costurile pot fi decontate direct. În afara rețelei, în spitale publice sau private, există mecanisme de acoperire conform contractului, inclusiv sub formă de indemnizații pentru spitalele publice care nu emit factură.

Poți alege orice spital pentru copilul tău?

Da. Ai libertate totală de alegere a spitalului, fie că este în rețeaua NN sau în afara ei, în România sau în străinătate. Această flexibilitate îți permite să alegi rapid soluția potrivită în funcție de situație, fără să fii limitat de o listă fixă.

Ce acoperire financiară ai prin asigurare?

Suma asigurată este de 100.000 lei pe an pentru acoperirea de bază și poate crește anual cu 20.000 lei dacă nu utilizezi asigurarea, până la 200.000 lei, fără costuri suplimentare.

Poate copilul să fie asigurat fără alte condiții?

Da. Copilul poate fi asigurat independent, fără să fie necesară asigurarea unui adult sau achiziția altui produs. În plus, asigurarea poate fi menținută pe termen lung, fără reevaluări medicale pentru afecțiuni apărute pe parcurs.

Dacă folosești asigurarea, costul crește ulterior?

Nu. Utilizarea serviciilor medicale nu duce la creșterea primei de asigurare. Poți accesa serviciile medicale pentru copil de câte ori este nevoie, fără impact asupra costului viitor.

Ce alte situații acoperă asigurarea, în afară de viroze?

Asigurarea este construită pentru o gamă largă de situații medicale frecvente în copilărie: îmbolnăviri, accidente, spitalizări și intervenții chirurgicale.

Disclaimer: Acest articol are scop exclusiv informativ și nu constituie sfaturi medicale. Pentru recomandări personalizate, consultați un medic sau un specialist.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Radu Miruță răbufnea după un atac la adresa soției lui: „E nedrept față de mine să fiu atacat cu asemenea mizerii”. Funcția deținută de Andreea Elena Miruță, în centrul unei dispute politice
Viva.ro
Radu Miruță răbufnea după un atac la adresa soției lui: „E nedrept față de mine să fiu atacat cu asemenea mizerii”. Funcția deținută de Andreea Elena Miruță, în centrul unei dispute politice
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Pregătiri pe ultima sută de metri în Constanța: fără vaporașe și cu șantiere deschise înainte de sezonul estival
Știri România 15:00
Pregătiri pe ultima sută de metri în Constanța: fără vaporașe și cu șantiere deschise înainte de sezonul estival
România a cheltuit 164,6 miliarde lei pe bugetari, în 2024. Raportul Guvernului vorbește despre risipă și haos administrativ
Analiză
Știri România 14:36
România a cheltuit 164,6 miliarde lei pe bugetari, în 2024. Raportul Guvernului vorbește despre risipă și haos administrativ
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
Fanatik.ro
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
Scapă cine poate!
Scapă cine poate!
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum au fost surprinși împreună Anastasia Soare și Lionel Messi: „Ceva ireal”. Unde au apărut cele două vedete
Stiri Mondene 15:09
Cum au fost surprinși împreună Anastasia Soare și Lionel Messi: „Ceva ireal”. Unde au apărut cele două vedete
Cum arată cele 4 rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan în ziua nunții cu Victor Cornea. „Sunt făcute de trei designeri”
Stiri Mondene 14:50
Cum arată cele 4 rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan în ziua nunții cu Victor Cornea. „Sunt făcute de trei designeri”
Parteneri
Ramona Olaru, ultimatum pentru bărbați: „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări!”. Ce probă financiară impune vedeta
TVMania.ro
Ramona Olaru, ultimatum pentru bărbați: „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări!”. Ce probă financiară impune vedeta
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. Fata, găsită pe un câmp
ObservatorNews.ro
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. Fata, găsită pe un câmp
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Mediafax.ro
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Statul român nu știe exact câți angajați are
Mediafax.ro
Statul român nu știe exact câți angajați are
Alertă după ce vulcanul Dukono a erupt în Indonezia! Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și zeci de excursioniști au fost surprinși de norul uriaș de cenușă
KanalD.ro
Alertă după ce vulcanul Dukono a erupt în Indonezia! Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și zeci de excursioniști au fost surprinși de norul uriaș de cenușă

Politic

Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov
Fanatik.ro
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea