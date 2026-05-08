Odată cu copacii înfloriți, primăvara revine și cu provocări bine cunoscute pentru mulți părinți: virozele de sezon. Schimbările de temperatură, timpul petrecut în colectivitate și activitățile specifice perioadei favorizează apariția febrei, tusei și durerilor în gât.

Cine resimte cel mai des efectele acestor viroze? Copiii mici.

Pentru părinți, provocarea este să reacționeze rapid, echilibrat și adaptat simptomelor care apar și în funcție de evoluția stării copilului.

Ce înseamnă o viroză de sezon?

O viroză de sezon este, în linii generale, o infecție virală frecvent întâlnită, mai ales în perioadele cu schimbări de temperatură.

Aceasta afectează, de regulă, căile respiratorii și se poate manifesta prin:

Febră

Tuse

Nas înfundat

Dureri în gât

Stare de oboseală

Lipsa poftei de mâncare

În multe situații, simptomele pot apărea într-o formă ușoară, iar evoluția lor poate fi urmărită acasă, cu atenție la starea generală a copilului, dacă nu sunt semne de agravare.

Când poți monitoriza copilul acasă?

De obicei, simptomele pot fi monitorizate acasă dacă:

Simptomele sunt ușoare și au apărut recent

Copilul este activ, chiar dacă prezintă o ușoară diminuare a stării de bine

Mănâncă normal și consumă lichide

Starea generală nu se agravează rapid

Ce faci când apar primele simptome ale virozei?

La început, multe episoade de viroză pot părea ușoare. Uneori, simptomele se ameliorează rapid, alteori evoluția se schimbă de la o oră la alta. Nu este întotdeauna simplu să îți dai seama când este necesară o consultație medicală, iar în astfel de momente accesul rapid la un medic este esențial.

Prin beneficiul de telemedicină inclus în Asigurarea de Sănătate NN pentru Copii, părinții pot discuta cu un medic 24/7 și nelimitat prin Telios Care, primind rețeta de la medici specialiști, bazată pe simptomele copilului.

Este util să discuți cu un medic atunci când:

Simptomele persistă sau se accentuează

Copilul este mai apatic decât de obiecei

Nu esti sigur cum să gestionezi situația

Ai nevoie de recomandări pentru tratament

Asigurarea de Sănătate NN pentru Copiieste un produs ceoferă protecție financiară pentru o gamă largă de situații, în funcție de opțiuni: de la îmblonăviri până la accidente care necesită spitalizare sau intervenții, și îți pune la îndemână soluții rapide și decizii clare.

Ce beneficii poți avea în Asigrarea de Sănătate NN pentru Copii?

Decontare directă în una dintre cele mai extinse rețele private de clinici și spitale din țară și rambursare de 80% dacă alegi alt spital privat din România.

Telemedicină disponibilă 24/7 și nelimitat la peste 30 de specialități printre care și pediatrie, alergologie, dermatologie, ORL și nutriție.

Asigurarea de sănătate poate fi încheiată doar pentru copil, fără ca părintele să fie asigurat la rândul lui.

Posibilitatea ca părintele să rămână alături de copil în timpul internării, pentru copii sub 15 ani, acoperind costurile cazării și pentru însoțitor, chiar dacă acesta nu are asigurare.

Indemnizație fixă pentru fiecare zi de internare într-un spital de stat.

FAQ: Părinții întreabă, NN răspunde

Întrebări frecvente despre virozele la copii și accesul la servicii medicale

Ce opțiuni ai ca părinte atunci când apar primele simptome de viroză?

Ai două direcții: să monitorizezi simptomele sau să ceri o evaluare medicală. Prin Asigurarea de Sănătate NN pentru Copii, poți discuta cu un medic 24/7 și nelimitat, prin beneficiul telemedicină, fără deplasare. Ai acces la consultații telefonice sau video, la peste 30 de specialități, inclusiv pediatrie, ORL, alergologie și boli infecțioase. Poți primi recomandări, interpretarea analizelor și, dacă este necesar, prescripții medicale.

Cum te ajută asigurarea în episoadele frecvente, cum sunt virozele?

Îți poate oferi acces rapid la evaluare și claritate în pași. Poți folosi atât telemedicina nelimitat, cât și serviciul „Camera de Gardă”, pentru situații acute non-vitale. Dacă simptomele necesită investigații, poți primi îndrumare către analize sau radiografii, astfel încât să poți merge direct către soluția potrivită, fără timp pierdut.

Ce se întâmplă dacă viroza se complică și copilul ajunge la spital?

Asigurarea poate acoperi costurile de spitalizare și intervenții chirurgicale, pentru îmbolnăviri sau accidente. Sunt incluse cheltuieli precum cazare, medicație, asistență medicală, onorarii pentru medici, investigații și proceduri. De asemenea, asigurarea îți permite să stai alături de cel mic pe durata internării.



În rețeaua medicală NN, costurile pot fi decontate direct. În afara rețelei, în spitale publice sau private, există mecanisme de acoperire conform contractului, inclusiv sub formă de indemnizații pentru spitalele publice care nu emit factură.

Poți alege orice spital pentru copilul tău?

Da. Ai libertate totală de alegere a spitalului, fie că este în rețeaua NN sau în afara ei, în România sau în străinătate. Această flexibilitate îți permite să alegi rapid soluția potrivită în funcție de situație, fără să fii limitat de o listă fixă.

Ce acoperire financiară ai prin asigurare?

Suma asigurată este de 100.000 lei pe an pentru acoperirea de bază și poate crește anual cu 20.000 lei dacă nu utilizezi asigurarea, până la 200.000 lei, fără costuri suplimentare.

Poate copilul să fie asigurat fără alte condiții?

Da. Copilul poate fi asigurat independent, fără să fie necesară asigurarea unui adult sau achiziția altui produs. În plus, asigurarea poate fi menținută pe termen lung, fără reevaluări medicale pentru afecțiuni apărute pe parcurs.

Dacă folosești asigurarea, costul crește ulterior?

Nu. Utilizarea serviciilor medicale nu duce la creșterea primei de asigurare. Poți accesa serviciile medicale pentru copil de câte ori este nevoie, fără impact asupra costului viitor.

Ce alte situații acoperă asigurarea, în afară de viroze?

Asigurarea este construită pentru o gamă largă de situații medicale frecvente în copilărie: îmbolnăviri, accidente, spitalizări și intervenții chirurgicale.

Disclaimer: Acest articol are scop exclusiv informativ și nu constituie sfaturi medicale. Pentru recomandări personalizate, consultați un medic sau un specialist.

