Dacă ai visat vreodată la o vacanță în Mexic, Republica Dominicană, Thailanda sau Vietnam, acum e momentul. Paralela45 a lansat pe 21 aprilie cel mai ambițios sezon exotic din istoria sa. Șapte destinații exotice, zboruri charter directe din București și, pentru prima dată în România, curse charter operate cu Boeing 787 Dreamliner. Nu mai trebuie să faci escale, nu mai trebuie să combini zboruri, nu mai trebuie să pierzi o zi întreagă în aeroport. Pleci din București și ajungi direct la destinație, odihnit.

Ce e Dreamliner și de ce contează

Poate că nu ai zburat niciodată cu un Dreamliner. Și e normal, pentru că până acum nu ai avut de unde, nu pe o cursă charter din România. Boeing 787 Dreamliner este unul dintre cele mai moderne avioane de pasageri din lume. Construit în proporție de 50% din materiale compozite, are o presiune optimizată în cabină care reduce semnificativ oboseala pe zboruri lungi, aer mai curat și mai umed decât orice avion standard și ferestre cu 30% mai mari. Motoarele de ultimă generație sunt semnificativ mai silențioase și, pe scurt, ajungi în Cancún sau în Bangkok odihnit, nu epuizat.

În plus, pentru prima dată pe curse charter din România, poți alege între trei clase de zbor: 18 locuri Business Class cu scaune full-flat, 21 locuri Premium Economy și 213 locuri Economy. Zborurile sunt operate de LOT Polish Airlines, compania națională a Poloniei fondată în 1929, cu o flotă de 15 aeronave Dreamliner, una dintre cele mai mari din Europa.

Șapte destinații, unele în premieră absolută pentru România

Mexic (Cancún) – prima dată în istoria turismului românesc când poți zbura charter direct din București spre Cancún. Plaje cu nisip alb și ape turcoaz, Chichen Itza, una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Moderne, orașe coloniale și jungle dense. Plecări în fiecare joi, între 7 ianuarie și 11 martie 2027.

Republica Dominicană (Puerto Plata) – o altă premieră absolută. O destinație cu plaje imaculate, energie de Caraibe autentică, fortul colonial San Felipe și Santo Domingo, cea mai veche capitală din Lumea Nouă. Plecări în fiecare joi, între 5 noiembrie 2026 și 31 decembrie 2026.

Thailanda (Bangkok) – charterul aterizează în Bangkok, nu în Phuket, iar asta înseamnă acces la circuite cu adevărat complexe, cu temple budiste, piețe plutitoare, palate regale și trasee care acoperă inclusiv Cambodgia și Laos. Plecări în fiecare vineri, între 1 ianuarie și 12 martie 2027.

Vietnam (Phu Quoc) – cea mai mare insulă din Vietnam, punct de plecare pentru circuite care acoperă Golful Ha Long, Delta Mekongului și Hoi An. Plecări în fiecare vineri, între 6 noiembrie și 25 decembrie 2026.

Sri Lanka, Kenya și Egipt completează portofoliul, operate cu Boeing 737-8 MAX ale Enter Air, cel mai mare operator charter independent din Polonia. Sri Lanka intră pentru prima dată în oferta charter Paralela45, Kenya revine mai puternică, iar Egiptul rămâne o surpriză constantă.

7+7 sau vacanța după care nu mai ai nevoie de o vacanță

Există două tipuri de vacanțe exotice. Circuitul, din care te întorci cu mii de fotografii și povești, dar și cu nevoia urgentă de a te odihni. Și sejurul, din care te întorci bronzat și relaxat, dar cu sentimentul că ai ratat tot ce era de văzut. Paralela45 a decis că nu trebuie să alegi între ele și a creat 7+7, un concept unic pe piața din România.

7 nopți de circuit prin cele mai importante obiective ale destinației, urmate de 7 nopți de sejur pe plajă, în relaxare totală. Un singur zbor, un singur pachet, o singură rezervare. Pleci cu curiozitate. Te întorci odihnit. Disponibil momentan în șase destinații: Mexic, Republica Dominicană, Thailanda, Vietnam, Sri Lanka și Kenya.

Cum rezervi și ce condiții ai

Dacă rezervi până pe 30 iunie 2026 beneficiezi de condiții speciale de plată, doar 10% avans la rezervare și restul de 90% achitat cu 30 de zile înainte de plecare.

„Am ridicat ștacheta și suntem bucuroși că putem face asta. Primul Dreamliner charter din România, destinații în premieră absolută și concepte noi de produs sunt rezultatul unei munci serioase și al unor parteneriate în care avem încredere deplină. Ne dorim ca fiecare turist Paralela45 să simtă această diferență, de la primul pas la bord până la ultima zi de vacanță”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Toate destinațiile, perioadele de zbor și detaliile complete sunt pe paralela45.ro/exotice.