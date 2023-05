CRISTINA PREDA, studentă: „Împarte-ți bugetul în categorii, acordă importanță carierei, învață cum să investești cu cap”

Principalele concluzii ale Cristinei Preda:

1. Banii din bugetul personal trebuie împărțiți în trei categorii: nevoi, dorințe și economii.

2. Trebuie să ne gândim la carieră devreme.

3. Investițiile trebuie să facă parte din buget, învață cum să le faci.

Cristina Preda le sfătuiește pe femeile din România să folosească banii conștient, raportându-se deopotrivă la venituri și necesități.

Vrea să călătorească și să investească în familie

Cristina Preda are 23 de ani și este studentă în anul IV la Facultatea de Drept, în București. Deși, printre cei mai tineri membri ai generației Z, Cristina știe deja ce vrea: să îmbrățișeze o carieră în domeniul juridic. De asemenea, din planurile sale de viitor fac parte întemeierea unei familii și călătoriile.

Pentru ca visul de a avea o familie și cel de a călători cât mai mult să devină realitate, are nevoie să aibă o mai clară înțelegere a finanțelor și o mai amplă viziune asupra banilor și asupra celui mai corect mod de a-i gestiona – și e conștientă de asta. De aceea, a participat la o sesiune de smart financial coaching organizată de BCR împreună cu mai mulți specialiști – psihologi, sociologi, analiști. Cristina a primit aici sfaturi adaptate vârstei sale și veniturilor pe care le are.

Un sondaj BCR arată că majoritatea femeilor cer sfaturi financiare de la familie și prieteni în proporție de 49%, în timp ce 37% se documentează singure pe internet sau Social Media. Numai 27% poartă această discuție cu un expert în finanțe.

BCR încurajează dialogul financiar, în locul celui comercial, și deschide discuții simple și sincere despre bani cu românii. Românii pot beneficia de un diagnostic financiar gratuit în orice sucursală BCR, iar cu ajutorul unei platforme speciale, unice în România, care folosește date și soluții avansate de analiză, experții băncii le pot arăta cum să-și planifice obiectivele de viață și cum să dețină controlul banilor pentru a obține bunăstare pe termen lung.

Gestionăm banii în funcție de perioada din viață în care ne aflăm – și nu e nimic greșit în asta

Cristina Preda a plecat de la sesiunea de coaching financiar cu trei lecții.

Prima, că nu există un anumit tipar după care ne distribuim banii. Cheltuielile pe care le facem, modul în care gestionăm bugetul propriu diferă în funcție de etapa vieții în care ne aflăm. Acum, tânăra de 23 de ani se simte mai atentă la sănătatea și bunăstarea ei financiară. Unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut după sesiunea de coaching financiar BCR a fost să-și analizeze bugetul. Și-a împărțit, astfel, banii, în trei categorii: nevoi, dorințe și economii. Asta, cel puțin pentru început.

Inflația și scumpirile din ultimul an au avut o influență puternică asupra finanțelor personale în rândul femeilor: 41% dintre femei afirmă că au resimțit aceste efecte economice, iar 62% dintre ele economisesc sau investesc în prezent mai puțin comparativ cu ultimii 3 – 4 ani, conform unui studiu BCR.

A doua lecție este legată de carieră. Cristina e de părere că trebuie să ne concentrăm pe asta cât mai timpuriu și să ne setăm obiective. Ea spune că a găsit posibile rezolvări și soluții pentru obiectivele personale pe care le avea setate deja, înainte de participarea la sesiunea de coaching financiar.

Mai multă siguranță în a investi

A treia: cât mai mult research despre investiții. Știa deja câte ceva când s-a înscris la sesiunea de coaching financiar BCR, dar după discuțiile cu experții financiari, informațiile pe care le știa au prins context. Sfaturile pe care le-a primit, afirmă tânăra, o vor ajuta să privească cu mai multă încredere investițiile atunci când își va organiza bugetul personal.

Un studiu făcut de BCR arată că mai puțin de jumătate dintre femei economisesc și pun deoparte lunar sume între 100 de lei și 500 de lei. 44% dintre femei își „pun bine” banii cash, acasă, iar 20% dintre participantele la studiu au spus că își investesc economiile într-un fond de pensie sau o asigurare de viață. La polul opus, 25% dintre ele nu economisesc și nu investesc.