Noua colecție Spring Edit disponibilă la CCC

Un amestec de roz pudră și bej, negru clasic, roșu vișiniu – aceasta este paleta de culori perfectă pentru noul sezon! Vei găsi tocuri înalte, ideale pentru nunta prietenilor, balerini și pantofi sport pentru stilul de zi cu zi, precum și genți de mână pentru orice ocazie. Toate acestea la cele mai bune prețuri!

Mereu în tendințe, colecția brandului Jenny Fairy nu dezamăgește nici în acest sezon! Alege dintre pantofii clasici, cei din piele lăcuită, cu toc deschis sau cu cataramă decorativă, balerini din argint metalic și aurii, începând de la 59,99 RON.

Ce zici de pantofii negri cu platformă tip Mary Jane? Acești pantofi vor funcționa bine nu numai pentru ținutele de zi cu zi, dar și ca o alternativă confortabilă la tocurile înalte pentru ocazii speciale. Gențile de cumpărături în culorile pomilor înfloriți, accesorizate cu o eșarfă, au un aer romantic și fermecător. La prețuri începând cu 149,99 RON sunt greu de neobservat. Există, de asemenea, accesorii mai elegante, precum geanta de mână neagră matlasată, cu un lanț auriu și o selecție de curele ce pot fi folosite diferit la ținute. Iar look-ul de primăvară poate fi completat cu ajutorul colecției de portofele, accesorii de păr și ceasuri Jenny Fairy, disponibile într-o gamă de culori fresh: portocaliu, trandafir și verde.

Brandul DeeZee intră în noul sezon într-un mod sportiv! Adidașii albi clasici sunt un must-have pentru fiecare femeie care prețuiește moda și confortul. Modelul de la DeeZee este disponibil la un preț excelent de doar 159,99 RON. Pentru un look complet sportiv, alege un rucsac în loc de o geantă de mână. Un model mic, alb, cu un logo subtil este perfect pentru o zi plină. Stilul urban combină inteligent elemente sportive și elegante, motiv pentru care colecția de primăvară DeeZee oferă și ceasuri minimaliste în nuanțe de auriu, aur roz și argintiu, care vor completa perfect acest tip de look.

Vă puteți baza întotdeauna pe brandul Nine West New York pentru un stil cu adevărat metropolitan. Balerinii din piele lăcuită cu talpă plată, toc deschis, vârf ascuțit și detalii decorative aurii vin în negru și roșu, cu mult caracter! Asortează-i cu o geantă shopper albă, o pereche de blugi oversize și un top alb și voilà! Stilul New York de primăvară este gata! Pentru ocazii care cer o pereche de pantofi cu toc, optează pentru pantofii stiletto din satin roz! Super stilați, cu un aer feminin în tendințe.

Te poți bucura de 20% reducere la orice geantă la achiziția unei perechi de pantofi! Oferta este disponibilă până la epuizarea stocurilor.

Colecția Spring Edit este disponibilă în magazinele CCC, în aplicație și online: https://bit.ly/3PUYXkD

