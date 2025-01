VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Libertatea: Ce te-a inspirat să creezi acest spațiu și cum ai defini conceptul?

Romina Banu: Common House este un spațiu intim cu multiple posibilități ce își propune să aducă împreună comunități locale, proiecte și idei. Este un spațiu creativ pentru oameni cu interese și dorințe asemănătoare.

De fiecare dată când sunt întrebată ce m-a inspirat să creez acest spațiu, spun aceeași poveste. Acum cinci ani mi-am pus clasica întrebare: Oare ce mi-aș dori să fac atunci când „voi fi mare”? Iar răspunsul final a fost următorul: atunci când mă fac mare (orice ar însemna asta), aș vrea să am un studio foto într-un spațiu interbelic, cu istorie. Suficient de mare încât să pot organiza acolo evenimente inspirate de ideea de comunitate și unde alți oameni similari s-ar putea alătura cu propriile evenimente.

Acesta a fost conceptul încă de la bun început – să creez un loc care reunește o comunitate. Iar inspirația concretă pentru care chiar am făcut acest pas a fost faptul că am găsit acest spațiu minunat la etajul 1 al Vilei Cihoschi din Piața Spaniei, un monument istoric din 1934. Este un spațiu superb, versatil și e, într-adevăr, „locul de joacă” perfect pentru a porni această idee.

–Cum ți-ai construit planul de afacere și după cât timp ai văzut rezultatele?

-Acest spațiu este primul meu business. Nu sunt un antreprenor cu experiență, așa că planul meu de afacere a fost, inițial, o schiță pe care am adaptat-o din mers. Dar am intuit-o bine, de aceea Common House a avut încă de la bun început două linii de business: evenimente signature organizate de mine și subînchirieri pentru evenimente externe.

În primul an simt că lucrurile au mers pe un tipar mai greu de intuit, dar am văzut rezultate. Este clar că spațiul a fost bine primit, deci necesar pe piață. Dar abia după ce s-a împlinit un an în calendar am simțit că văd cu adevărat rezultate și pe hârtie, nu doar sufletești. Până la urmă așa se și zice: că primul an de business e cel mai greu. Apoi primii trei. Nu știu o regulă care să se aplice la toată lumea, cred că rezultatele pe care le vezi depind foarte mult de așteptările pe care le ai.

–Cât din planul inițial, pe care l-ai construit, a fost atins? Ai ajuns în punctul în care ți-ai dorit? S-au schimbat anumite lucruri pe care le-ai stabilit inițial?

-Nu am pornit la drum cu o listă de obiective clare, temporale. Nu mi-am stabilit să bifez un anumit target după 3, 6, 12 luni. Tot ce am vrut a fost să dau tot ce am mai bun timp de un an și să văd ce se va întâmpla cu Common House în acest timp. Și iată că s-au întâmplat doar lucruri bune. Simt că am ajuns într-un punct chiar mai departe de ceea ce visam eu inițial.

S-au schimbat multe lucruri din planul inițial pentru că fix așa a și fost gândit: un plan flexibil, cu posibilitatea de a fi adaptat oricând din mers.

Ai avut momente când ai fost șofer, salahor, electrician sau instalator? Sau ceva mai neașteptat cum ar fi… consilier HR, de exemplu?

Momentan Common House este un one-woman show, deci am fost, pe rând, toate aceste roluri și încă sunt, în funcție de zi. Mai puțin electrician sau instalator, la instalații nu mă bag; în schimb dau cu mătura și cu mopul și nu-mi este rușine de asta. Oricine urmărește paginile de social media ale Common House poate vedea realitatea antreprenorului creativ care jonglează zilnic cu mai multe roluri și care poartă toate pălăriile.

Care sunt acele lucruri, aparent mici din exterior, care pot să joace un rol crucial pentru o afacere și unde antreprenorul trebuie să fie atent?

Nu pot să vorbesc despre alte business-uri, pot doar să vorbesc despre al meu. Probabil un lucru mic din exterior dar care are un rol crucial in the grand scheme of things este modul în care vorbești cu oamenii. Cum îi primești în spațiu, cât de flexibil ești, dacă și cum le asculți nevoile și dorințele. E ceva mic, nu consumă resurse, dar are rezultate garantate long-term.

De ce abilități ai nevoie pentru a deveni antreprenor?

Ca antreprenor, ai nevoie de multiple abilități – nu cred că pot fi enumerate toate în câteva rânduri, dar îmi vin acum în minte câteva cuvinte-cheie. Pe lângă cele ușor intuibile precum spirit antreprenorial și inteligență, mai ai nevoie și de ambiție, adaptabilitate, reziliență, răbdare, sârguință, creativitate și capacitatea de a comunica, atât cu clienții, cât și cu echipa ta.

Ce sfaturi le puteți da celor care vor să pornească pe acest drum?

Să nu renunțe, mai ales în primul an. Chiar dacă e greu. Să aibă răbdare și să lase timp business-ului să devină ceea ce este menit să devină – și nu neapărat ceea ce vrem noi inițial, pe hârtie, să devină. Și să nu uite să se bucure de ceea ce li se întâmplă pe parcurs, chiar dacă cel mai adesea suntem acaparați doar de task-uri și de griji.

Au existat momente în care ai spus: „Gata, până aici. Vând afacerea și îmi văd de viață”? Ce lucruri te-au făcut să renunți?

Nu, nu am spus niciodată asta și nici nu cred că voi spune. Common House este încă la început dar nu simt că m-aș putea îndepărta vreodată chiar atât de mult de acest proiect; până la urmă nu este o afacere impersonală și atât – este întruchiparea unui stil de viață și există mult sentiment depus acolo.

În cele din urmă, ce face diferența dintre un antreprenor de succes și unul care nu reușește?

Cred că este un mix de trei elemente: consecvența, adaptabilitatea și seriozitatea cu care-ți privește business-ul. Și, bineînțeles, un pic de noroc. :)

