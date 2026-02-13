Trei echipe sunt sigure că vor fi în Top6

Mai sunt patru etape din sezonul regular, iar lucrurile privind echipele calificate în Top6 sunt departe de a fi clarificate total. Calculele sunt destul de complicate, dar în anumite privințe probabilitățile de ordin matematic ne pot oferi anumite indicații.

Am accesat din nou platforma football meets data, iar estimările indică următoarele lucruri. Cu specificația că fotbalul oferă mereu situații imprevizibile! Va fi oare matematica anulată de întâmplările de pe teren?

Craiova, Rapid și Dinamo nu au cum să rateze play-off-ul.

FCSB rămâne în play-out?

Argeș, CFR, șanse mari. Luptă între Botoșani și ”U”?

Farul are nevoie de un miracol. UTA și Oțelul, șanse reduse.

Craiova poate ”scăpa” de o contracandidată!

