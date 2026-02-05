L-am privit toți în meciul cu FC Argeș cum a suferit o fractură de piramidă nazală. Ce nu știam e că nu asta a fost cea mai dură lovitură dintre toate cele primite de-a lungul carierei. Două operații la umăr l-au făcut pe Cosmin să se întrebe dacă mai poate juca. Acum, îl vedem între buturi, și ne zice cu sinceritate că dacă a reușit să treacă peste acele momente, a ajuns să fie de neoprit.

Jucătorul de 27 de ani s-a luptat cu incertitudinea, s-a antrenat singur, s-a întâlnit apoi cu teama de a nu se accidenta din nou, s-a confruntat cu greșeala și nu a mâncat două zile după, mânat de vinovăție. Și a tot revenit, a revenit, a devenit mai puternic și acum e unul dintre oamenii care se bat pentru a menține Oțelul pe loc de Play-Off. Să fii de neoprit nu e doar o expresie motivațională pentru Cosmin Dur-Bozoancă. Iar să fii dur nu este doar o parte din numele lui. Este un mod de a înfrunta situațiile atunci când te pun jos. Și să te ridici pentru o nouă paradă.

