Familia, cadourile sufletești și visurile jucătorului lui U Cluj

Piața Unirii din Cluj este unul dintre locurile în care Crăciunul își face simțită prezența cu parfum de iarnă și cântece de sărbătoare. Alături de Atanas, ne-am plimbat printre copilașii care se jucau fericiți și ne-am amintit cum erau mesele pe 25 decembrie, când și noi eram copii. Și cât de mult conta să fie toată lumea acolo, vorbind despre… fotbal, evident.

Anii au trecut, dar ceea ce Atanas a trăit rămâne o amintire prețioasă pentru atacantul Universității Cluj, care are în plan să devină un număr 9 cum România nu are.

Vezi mai multe pe superliga.ro.

SURSĂ: superliga.ro

Foto: superliga.ro



