Interviu cu unul dintre cele mai reușite transferuri făcute de Dinamo în ultimii ani, autor al unui hat-trick istoric

Danny Armstrong a devent repede unul dintre favoriții fanilor dinamoviști. Nici nu se putea altfel, în condițiile în care primele sale goluri în Superliga au venit chiar contra marii rivale, FCSB. Un hat-trick de poveste, într-un rocambolesc 4-3 în favoarea „câinilor”, care s-au impus în derby după o lungă așteptare de cinci ani. „Cea mai frumoasă noapte a carierei”, spune scoțianul, fără să stea pe gânduri. O carieră pe care a petrecut-o în cea mai mare parte în țara natală. Unde, la fel ca orice localnic, a încercat și rugby-ul. În cele din urmă, pasiunea pentru fotbal a învins.

