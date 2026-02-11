Constantin ”Dina” Grameni a fost deja campion în Superliga și vrea să repete performanța și în tricoul Rapidului



„Sentimentul de a fi campion e unic”, ne-a spus mijlocașul de 23 de ani, care a câștigat titlul în Superliga alături de Farul, echipa la care a crescut. Ajuns în Giulești în 2024, Grameni a luat cu el învățăturile lui Gică Hagi, care i-a inoculat mentalitatea că „nimeni nu e imbatabil”, completată apoi de exemplul lui Kobe Bryant, al doilea nume mare care îl inspiră. ”Înarmat” astfel, fostul internațional de tineret este pregătit să contribuie la un nou titlu pentru Rapid, primul după mai mult de două decenii. Pentru că, așa cum deja știe, „sentimentul de a fi campion e unic”.

