Raul Rotund a marcat cel mai important gol al carierei în Ghencea, împotriva campionaei FCSB, într-un meci ca un derby personal

La doar 20 de ani, Rotund se poate lăuda că a lucrat cu un. nume important precum Claudiu Niculescu, a ajuns la Dinamo și a dat golul unei victorii cu FCSB. O reușită venită chiar în Ghencea, în tricoul Unirii Slobozia, și care a făcut posibilă una dintre marile surprize din acest sezon de Superliga.

Ialomițenii au încheiat 2025 într-o notă pozitivă, reușind să câștige cu ultima clasată, Metaloglobus, scor 3-2, și punând astfel capăt unei serii de nouă înfrângeri în campionat. Un succes care poate fi un nou început, iar Rotund este convins că el și colegii săi vor reuși să o mențină din nou pe Unirea în prima ligă.

Vezi mai multe pe superliga.ro.

SURSĂ: superliga.ro

Foto: superliga.ro