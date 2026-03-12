Issouf Macalou a fost cel mai bun jucător al ultimei etape din sezonul regular al Superligii României

Fotbalistul de 27 de ani a ajuns în România în ianuarie 2025, când Universitatea Cluj l-a „provocat” la prima experiență în afara Franței. A ezitat inițial, dar apoi s-a arătat încrezător în proiectul început de Ioan Ovidiu Sabău la „șepcile roșii”, iar decizia s-a dovedit a fi una câștigătoare. Macalou a înscris în prima etapă a acestui sezon, iar apoi nu a mai reușit să marcheze până în februarie 2026.

Dar dubla din meciul cu FC Argeș i-a redeschis „apetitul”, iar în ultima lună, francezul a marcat de șase ori în toate competițiile și a reușit și cinci assisturi. Forma bună a fost confirmată și în ultima etapă a sezonului regular, cu FCSB, când a pasat decisiv de două ori și a și marcat în poarta campioanei en-titre.

