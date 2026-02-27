FC Botoșani a fost liderul campionatului timp de patru etape, în turul sezonului regular și s-a aflat mult timp pe loc de play-off. Un parcurs peste așteptări, făcut posibil de antrenorul Leo Grozavu și un reinventat Sebastian Mailat

Grozavu a revenit pe banca moldovenilor în stagiunea precedentă, într-un moment delicat pentru echipă. FC Botoșani era amenințată cu retrogradarea, însă tehnicianul de 58 de ani a adus liniște și rezultate, pentru menținerea în Superliga. În actuala ediție de campionat, gruparea moldavă a avut o primă jumătate de sezon regular excepțională, încheiată cu cele patru runde petrecute în fotoliul de lider.

Unul dintre atuurile Botoșaniului în actualul sezon a fost Sebastian Mailat. Revenit la echipă în vară, fotbalistul de 28 de ani are 8 goluri și 4 pase decisive în Superliga, cele mai bune statistici ale sale într-o ediție de campionat din 2022/23, când înscria de 16 ori tot în tricoul moldovenilor. Și chiar dacă acum șansele moldovenilor de a intra în play-off sunt mai curând teoretice, lucrurile bune din această stagiune rămân.

Vezi mai multe pe superliga.ro.

SURSĂ: superliga.ro

Foto: superliga.ro