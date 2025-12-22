Prin câte a trecut și cum a reacționat după cele 10 șuturi scoase în meciul cu Universitatea Craiova

Otto a crescut 9 centimetri într-un singur an. Obișnuit cu vișiniul de la 6 ani, își amintește de 2010 și momentul când a alunecat între scaune în tribună. Voia să vadă mai bine trofeul Supercupei câștigată de CFR cu Urziceni. Nu a apucat. Derulând timpul înainte, a venit cu o cupă la un interviu. Cupa câștigată de el. Titular acum în poarta CFR-ului, recunoaște sincer și cu bucurie în privire că nu își imagina că, după 17 ani, va fi tot în Gruia. Otto a rămas. Și a crescut la propriu și la figurat. 9 centimetri într-un singur an. Enorm în 17.

Când îi auzi numele, te gândești imediat la filmul Un bărbat pe nume Otto, cu Tom Hanks în rolul principal. Însă te anunțăm de pe acum că scenariul lui Hindrich e mult mai optimist.

