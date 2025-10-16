„Cei care vin din provincie caută să fie aproape de facultate, să nu se deplaseze foarte mult, să aibă un confort. Centrala termică este primul lucru de care întreabă. Le este frică de iernile din București, că au tot auzit la știri că sunt probleme cu termoficarea”, a declarat Victor Ion, agent imobiliar activ pe piața rezidențială din Capitală din anul 2009, în cadrul emisiunii „Întreabă expertul” realizate de Imobiliare.ro.

Visul este clar: apartament modern, cât mai aproape de universitate. Realitatea însă îi contrazice adesea pe studenți. Cei mai mulți descoperă rapid că oferta de locuințe chiar lângă facultăți este redusă și adesea oferă condiții modeste.

Pe lângă proximitate, confortul mai înseamnă și facilități greu de găsit, precum parcarea. Pentru familiile care își trimit copiii la studii cu mașina, acesta devine un subiect sensibil.

Mulți dintre români, inclusiv studenții, pornesc la drum în căutarea unei locuințe cu speranța că vor găsi o chirie sub 300 de euro/lună, arată un sondaj realizat recent de Imobiliare.ro. Pe lângă bugete reduse, studenții se confruntă și cu reticența proprietarilor. Experiențele de până acum îi fac pe mulți să îi evite sau să le ceară garanții mai mari.

