Grecia este, de ani buni, una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțe și nu e greu de înțeles de ce: apă de un albastru incredibil, insule pline de farmec, taverne cu mâncare bună și prețuri prietenoase, toate la doar câteva ore distanță de casă. Lunile august și septembrie rămân, an de an, printre cele mai căutate perioade pentru o escapadă grecească, fie că vorbim despre familii cu copii, grupuri de prieteni sau cupluri care fug de aglomerația sau canicula de la începutul verii.

Ce mulți români nu știu este că, odată ajunși acolo, pot conta pe aceeași aplicație pe care o folosesc acasă: Wolt funcționează deja în zeci de orașe și stațiuni din Grecia — la mare, la munte, pe insulă sau într-un oraș plin de istorie — și poate face vacanța puțin mai simplă, indiferent unde ai ales să mergi anul acesta. Doar că, la fel ca de obicei, plecarea vine cu un portbagaj burdușit și impresia că ai luat tot, până realizezi că lipsește crema de protecție solară ori colacul de înot al celui mic. Sau că restul grupului are cinci păreri diferite despre cină. Ei bine, exact atunci Wolt devine cel mai bun aliat: deschizi aplicația, îți activezi locația și vezi imediat ce poți comanda din zonă, fie că ești la hotel, într-o vilă sau într-un apartament închiriat pentru câteva zile. Practic, aplicația devine un fel de mall de buzunar, care te scapă de micile probleme ce pot apărea într-o vacanță: de la obiecte importante uitate acasă, până la nevoia de a găsi rapid un magazin într-o stațiune necunoscută.

Iată, concret, de unde poți comanda în câteva dintre destinațiile din Grecia unde ajung cei mai mulți români:

Alexandroupoli – cafea și sandvișuri la Joe Brunch & Coffee, pește și fructe de mare la Thalassomageiremata, souvlaki clasic la Giropitoulis, cumpărături rapide la Agora Market și produse de înfrumusețare la Lili Drogerie.

Salonic – mic dejun, fripțuri sau bucătărie italiană la Kitchen Bar, burgeri buni la Parco, cocktailuri și grătar japonez la Tribeca, iar pentru cumpărăturile mai serioase, supermarketul Masoutis Leukos Pyrgos.

Kavala – cafea sau smoothie la Yellow Swan, street food delicios și clătite la Hippo Style Kavala, completarea proviziilor la Mini Market Giannis, iar pentru cei care și-au luat animalul de companie în vacanță, Petspot 46 este locul perfect de unde pot comanda hrană sau accesorii, în zonă.

Thassos – sandvișuri și burgeri la Nice 2 Meat You, bucătărie grecească la Doumba, brunch târziu la Miraval, o bougatsa tradițională la Serraiki Mpougatsa, iar pentru fructe și legume proaspete, Manaviko Mpaxes.

Lefkada – burgeri, souvlaki și paste la Mustagio, Souvlaki Meating Point și Pastaio, plus cumpărăturile mai mari, rezolvate la supermarketurile KRITIKOS.

Volos – pizza la Hot Pepper Pizza, opțiuni vegetariene la myVegan, cafea și sandvișuri la Master Bean, iar pentru cosmetice sau mici cadouri de suvenir, DUST+CREAM și Attrattivo.

Dincolo de mâncare și cumpărături, Wolt vine și cu câteva funcții care chiar ajută în vacanță. Dacă ești deja utilizator Wolt în România, beneficiile te însoțesc și aici. Cu Group Order, tot grupul își poate adăuga preferințele într-un singur coș, iar de curând, funcția Split Payments face lucrurile și mai simple: fiecare plătește direct din aplicație doar partea lui, fără ca cineva să mai fie nevoit să adune bani de la ceilalți la final. Poți programa livrarea la ora care ți se potrivește, poți combina comenzi din două locuri diferite cu Double Order, iar urmărirea în timp real te ține la curent cu parcursul exact al comenzii tale.

De la masa la restaurant, până la cumpărături de la supermarket, produse cosmetice sau hrană pentru animalul de companie care te însoțește în vacanță, Wolt rămâne, indiferent de destinație, genul de aplicație care rezolvă micile probleme înainte ca ele să-ți strice ziua. Iar în Grecia, la fel ca acasă, funcționează exact la fel de bine: deschizi aplicația, alegi ce ai nevoie, iar restul se rezolvă de la sine, în timp ce tu te bucuri de restul vacanței.

Așa că, dacă anul acesta drumul tău de vacanță duce spre Grecia, ține minte: nu trebuie să iei totul cu tine în bagaj. Restul, îl aduce Wolt.