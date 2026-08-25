De la produse inspirate din rețete consacrate până la specialități disponibile în ediție limitată, oferta din această săptămână aduce la raft atât gusturi familiare, cât și opțiuni noi, care merită descoperite.

Iată 5 dintre vedetele prospețimii din Brutăria Lidl, disponibile la prețuri de până la 3 lei.

Covrig în stil bavarez cu brânză

Pentru cei care preferă gustările sărate, covrigul în stil bavarez cu brânză (100 g) este o alegere potrivită în orice moment al zilei. Cu un preț special prin Lidl Plus și o reducere de 31%, este una dintre cele mai accesibile opțiuni din această săptămână.

Trigon cu mere

Un produs apreciat pentru umplutura cu mere și aluatul fraged. Disponibil cu reducere de 31%, trigonul cu mere (105 g) reprezintă o variantă dulce, potrivită pentru pauza de cafea sau pentru un desert rapid.

Madlene cu gust de alune / cacao

Disponibile în stoc limitat, madlenele cu gust de alune sau cacao (55 g) sunt alegerea ideală pentru cei care preferă gustările dulci. Textura pufoasă și aroma intensă le transformă într-un răsfăț accesibil pentru orice moment al zilei.

Merdenea cu varză și ciuperci

O noutate disponibilă în ediție limitată, merdeneaua cu varză și ciuperci (155 g) aduce o combinație de gusturi potrivită pentru cei care caută alternative la produsele clasice de patiserie sărată.

Ștrudel cu prune și nuci

Disponibil tot în ediție limitată, ștrudelul cu prune și nuci (110 g) combină gustul fructelor cu aroma nucilor, fiind o alegere inspirată pentru cei care caută o specialitate care surprinde prin textură și savoare.

De la produse sărate la specialități dulci și surprize în ediții limitate, Brutăria Lidl continuă să ofere prospețime și varietate de gusturi, ieftine oricând. De 15 ani, Lidl îi așteaptă zilnic pe români cu produse proaspăt scoase din cuptor, cu gusturi pentru toate preferințele și momentele zilei. Știi că merită.