Bulgaria rămâne o alegere la îndemână pentru românii care vor câteva zile la mare, un city break sau pur și simplu o vacanță aproape de casă. Iar indiferent dacă destinația este Burgas, Varna, Sofia sau Plovdiv, scenariul de vacanță este de multe ori același: ajungi la cazare, desfaci bagajele și descoperi că ai uitat ceva important acasă. Sau, după o zi întreagă de plimbat, nimeni din grup nu mai are chef să caute un restaurant și, bineînțeles, fiecare ar mânca altceva.

Vestea bună este că Wolt, aplicația pe care mulți români o folosesc deja acasă, poate fi folosită și în Bulgaria. Tot ce trebuie să faci este să deschizi aplicația și să îți activezi locația pentru a vedea restaurantele și magazinele disponibile în zona în care te afli. Astfel, poți comanda direct la cazare.

Și nu este vorba doar despre masa de prânz sau cina de după o zi lungă. Wolt poate deveni și soluția pentru cumpărăturile pe care nu le-ai planificat: produse de îngrijire, lucruri pe care ai uitat să le pui în bagaj sau provizii pentru zilele următoare. Cu alte cuvinte, mai puțin timp petrecut căutând magazine într-un oraș pe care nu îl cunoști și mai mult timp pentru vacanță.

Iată câteva dintre locurile de unde poți comanda prin Wolt în Bulgaria:

Burgas – dacă ai poftă de un meniu din care fiecare membru al grupului poate găsi ceva pe gustul lui, La Flor are o selecție generoasă, de la fructe de mare și paste până la pizza și burgeri. Pentru sandvișuri mari și consistente există King Kong, iar G-Six Burgers este una dintre opțiunile locale pentru burgeri și comfort food.

Plovdiv – Flavorite propune un concept modern și creativ și are două locații în oraș, în timp ce Shreks BBQ este alegerea potrivită pentru cei care preferă carnea afumată sau preparată la grătar. Iar dacă planul serii cere burgeri și street food, Street Burger Bar este una dintre opțiunile locale cunoscute.

Sofia – Carnivale vine cu un meniu variat, potrivit atunci când grupul nu reușește să se pună de acord asupra unui singur tip de bucătărie. Pentru pizza în stil italian poți alege Caruso Pizza, iar pentru ceva dulce există Gourmet Cookies by Entree, un brand de deserturi în trend în Sofia, disponibil exclusiv pe Wolt.

Stara Zagora – Sandvichaka este un favorit local pentru sandvișuri proaspete și generos umplute. Pentru burgeri handmade și combinații mai puțin obișnuite există Bergos, iar Barakata este o variantă bună atunci când vrei street food rapid și gustos.

Varna – Fast Food Nerazdelki este cunoscut pentru porțiile generoase și preparatele clasice de fast-food, Crispy Varna este alegerea pentru cei care au poftă de crispy chicken și comfort food, iar TacOcaT aduce în meniu tacos proaspeți, într-un concept local relaxat și fun.

Dar vacanța nu înseamnă doar întrebarea „ce mâncăm azi?”. Uneori problema este crema de protecție solară rămasă în baie acasă, șamponul uitat pe marginea căzii sau proviziile care s-au terminat mai repede decât ai calculat.

În Sofia și Plovdiv, cumpărăturile pot fi rezolvate prin Wolt și de la Fantastico, unul dintre cele mai importante nume de retail din Sofia. Iar pentru produse de îngrijire personală, cosmetice sau alte lucruri de care îți dai seama abia în vacanță că ai nevoie, poți comanda și de la Lilly Drogerie, retailer din aceeași zonă cu magazine precum dm. Fantastico și Lilly Drogerie sunt parteneri exclusivi Wolt, astfel încât o parte dintre cumpărăturile care altfel ar presupune un drum până la magazin pot veni direct la cazare.

În plus, dacă ești deja utilizator Wolt în România, modul în care folosești aplicația rămâne familiar și în vacanță. Group Order este util mai ales atunci când călătorești cu prietenii sau familia: fiecare își poate adăuga preferințele în același coș. Mai mult, poți programa livrarea pentru ora la care știi că ajungi înapoi la cazare, poți folosi Double Order pentru a combina produse din două locuri diferite, iar urmărirea în timp real îți arată unde se află comanda.

Așa că, indiferent dacă vacanța în Bulgaria înseamnă câteva zile la mare în Burgas sau Varna, o oprire în Plovdiv ori un city break în Sofia, nu trebuie să transformi fiecare lucru uitat acasă sau fiecare discuție despre cină într-o nouă misiune de vacanță. Deschizi Wolt, vezi ce ai în apropiere și comanzi ce îți trebuie. Pentru că unele lucruri merită puse pe lista de bagaje, iar pe celelalte le poți lăsa în grija Wolt.