1 septembrie devine Ziua Sportului Paralimpic. Performanța sportivilor români, în prim-plan la Jocurile Parasport 2026

Un titlu mondial se câștigă într-o zi, dar se construiește în ani de perseverență. În sportul de performanță, rezultatele se văd în clasamente, medalii și recorduri, însă în spatele lor sunt ore de antrenament, concursuri, victorii și înfrângeri, alegeri și, uneori, schimbări de direcție. Pentru sportivii paralimpici români, performanța înseamnă aceeași muncă dusă zi de zi, aceeași disciplină și aceeași ambiție de a deveni mai buni de la o competiție la alta.

Un lucru însă lipsea pentru ca meritele lor să capete mai multă vizibilitate: un cadru comun, care să aducă toate aceste discipline și sportivii lor împreună, în fața publicului. Din această nevoie s-au născut Jocurile Parasport România, prima competiție națională multisport paralimpică organizată în țară, care reunește zece sporturi sub aceeași identitate.

Parcursuri diferite, dar cu un țel comun: să fie cei mai buni

Octavian Tucaliuc este unul dintre sportivii paralimpici de top care vor concura la ediția din septembrie. A început atletismul în 2016, iar câțiva ani mai târziu avea să se remarce în proba de aruncare a suliței.

Astăzi, la 31 de ani, este component al lotului paralimpic și are aproape un deceniu de atletism în spate. Tucaliuc a reprezentat România la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, a obținut medalii la Grand Prix-uri internaționale, iar în 2025 s-a clasat pe locul 6 la Campionatul Mondial de la New Delhi, la aruncarea suliței. La Jocurile Parasport România va putea fi urmărit pe 2 septembrie, pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”.

Pentru Bobi Simion, tenisul de masă a intrat în viață aproape întâmplător. Avea în jur de 20 de ani când a început să îl practice la un club din Cluj, fără să își imagineze atunci că sportul pe care îl mai încercase în copilărie avea să devină o carieră de peste două decenii.

În prezent, antrenamentele și competițiile fac parte din rutina sa zilnică, iar palmaresul său spune povestea unei cariere construite prin consecvență, prin cele trei participări la Jocurile Paralimpice de la Rio (2016), Tokyo (2020) și Paris (2024). Multiplu campion național și campion balcanic, a reușit în 2026 să câștige ITTF World Para Elite Taipei City și ITTF World Para

Challenger Podgorica. La prima ediție a Jocurilor Parasport România, Bobi Simion concurează din postura de lider mondial în clasamentul ITTF World Para – Clasa 6.

În cazul lui Răzvan Nedu, drumul spre performanță a început cu un perete de escaladă, în ultimii ani de liceu. Își dorea, la început, pur și simplu să facă mai multă mișcare, iar curiozitatea de a descoperi de fiecare dată trasee noi l-a făcut să continue. Câteva luni mai târziu a ajuns și pe stâncă, iar ceea ce începuse ca un simplu hobby avea să se transforme treptat într-o carieră în sportul de performanță.

În ultimul deceniu dedicat sportului, Răzvan Nedu a devenit vicecampion mondial în 2021, a câștigat bronzul mondial în 2023, dar și două etape de Cupă Mondială în 2024. În 2025, la Seoul, a obținut cel mai important rezultat al carierei: titlul de campion mondial la para climbing. La București va putea fi urmărit în calificările din 3 septembrie și în finala din 4 septembrie, la sala Vertical Spirit.

O nouă generație intră în competiție

Jocurile Parasport creează un cadru important și pentru o nouă generație de sportivi care începe deja să se remarce în competițiile internaționale. Pentru ei, fiecare nouă competiție înseamnă o oportunitate de a-și continua parcursul și de a face următorul pas spre marile obiective sportive. Un exemplu este sportiva Gabriela-Theodora Bantaș, care a început să se facă remarcată la para-canoe, dincolo de competițiile naționale. Dublă campioană națională în 2025, la VL3 și KL1,a reușit în 2026 să obțină bronzul în proba VL3 la European Cup din cadrul Paddle Europe Marathon Championships.

Cinci zile de sport paralimpic la București între 1 – 5 septembrie

Bobi Simion, Răzvan Nedu, Octavian Tucaliuc și Gabriela-Theodora Bantaș sunt doar câțiva dintre cei peste 300 de sportivi pe care publicul îi va putea urmări la prima ediție a Jocurilor Parasport România.

Alături de ei vor fi și patru nume importante ale sportului românesc, care susțin ediția în calitate de ambasadori: Alina Dumitru, pentru Judo Adaptat, Violeta Beclea-Székely, pentru para atletism, Cătălin Chirilă, pentru para canoe, și Virgil Stănescu, pentru baschet 3×3 în scaun rulant.

Pentru Comitetul Național Paralimpic, acest format este și o modalitate de a aduce sportul paralimpic mai aproape de public și de a crea, dincolo de marile competiții internaționale, mai multe contexte în care performanțele sportivilor români să poată fi urmărite acasă.

„Prin Jocurile Parasport ne-am dorit să aducem în același loc diversitatea sportului paralimpic românesc și, mai ales, sportivii care îl reprezintă astăzi. Avem campioni mondiali, sportivi cu experiență la Jocurile Paralimpice, dar și o generație care își construiește deja propriul parcurs internațional. Ne dorim ca această apropiere să genereze un interes pentru sportul paralimpic care să continue și după încheierea Jocurilor”, a declarat Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic.

Timp de cinci zile, în sapte locații din București, competițiile vor aduce în fața publicului zece sporturi și peste 300 de sportivi aflați în momente diferite ale carierei, dar cu același obiectiv atunci când intră în concurs: performanța.

Accesul publicului la toate competițiile Jocurilor Parasport România 2026 este gratuit, fără înregistrare prealabilă. Organizatorii au avut în vedere și nevoile de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități, iar locațiile vor avea semnalistică și informații dedicate pentru o orientare cât mai ușoară.

Programul complet al Jocurilor Parasport 2026 poate fi consultat aici:

https://jocurileparasport.ro/ro/program