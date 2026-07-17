Competiția aduce la start peste 750 de tineri cicliști din Europa și este așteptat să atragă peste 2.000 de spectatori, antrenori, membri ai echipelor tehnice și reprezentanți ai federațiilor naționale, transformând Resort Cheile Grădiștei, din județul Brașov, într-un adevărat festival al mountain biking-ului european. Programul competițional include probele de contratimp individual, Team Relay, Short Track și Cross-Country Olympic, adaptate categoriilor de vârstă 13–14 ani și 15–16 ani.

Campionatul European de MTB pentru Tineret are loc într-un context favorabil pentru ciclismul românesc. România este considerată una dintre cele mai ofertante destinații pentru mountain biking din sud-estul Europei, datorită reliefului variat, peisajelor montane și traseelor naturale dedicate acestui sport.

În 2025, ciclismul montan din România a înregistrat peste 1.000 de sportivi licențiați și mai mult de 60 de competiții oficiale, iar calendarul Federației Române de Ciclism include în acest an aproape 100 de evenimente. Interesul pentru ciclism este în creștere, atât la nivel de performanță, cât și în zona de evenimente de masă, unde tot mai mulți copii, tineri și adulți descoperă bicicleta ca formă de mișcare, recreere și conexiune cu natura.

Astfel, după organizarea primului Campionat European de Mountain Bike din România, în 2024, țara noastră scrie un nou capitol în ciclismul continental. Cheile Grădiștei devin din nou un reper pentru MTB-ul european, oferind un cadru natural spectaculos, trasee provocatoare și o infrastructură potrivită pentru competiții de nivel internațional. Pentru cei care ajung la Cheile Grădiștei în zilele competiției, spectacolul este garantat: trasee montane, ritm intens, emoția starturilor, finaluri disputate și public aproape de sportivi.

În plus, faptul că o parte din Festivalul Olimpic de Tineret European 2027 se va desfășura tot la Cheile Grădiștei confirmă potențialul acestei destinații pentru sportul european de tineret.

Auchan România, alături de tinerii sportivi

Implicarea Auchan în susținerea Campionatului European de MTB pentru Tineret continuă direcția prin care retailerul investește în sport, în stil de viață activ și în proiecte care aduc oamenii împreună prin intermediul sportului. Această susținere se înscrie într-un angajament mai amplu al Auchan față de ciclism, consolidat și prin parteneriatul de lungă durată cu Federația Română de Ciclism pentru Turul României, competiție pe care retailerul o susține din 2019 în calitate de partener co-organizator.

Pentru Auchan, susținerea ciclismului înseamnă sprijinirea unui ecosistem mai larg: tineri sportivi, comunități locale, familii, antrenori, voluntari și publicul care descoperă bucuria de a fi activ. De la Turul României, care pune în mișcare orașe și comunități din întreaga țară, până la Campionatul European de MTB pentru Tineret, dedicat noii generații de sportivi, aceste evenimente au puterea de a inspira copiii și adolescenții să facă sport, de a promova un stil de viață sănătos și de a arăta că performanța începe, de multe ori, cu un prim pas făcut în familie, în natură sau într-o comunitate care încurajează mișcarea.

Prin acest parteneriat, Auchan își continuă angajamentul de a susține inițiative care promovează sănătatea, educația prin sport și implicarea în comunitate, contribuind la dezvoltarea ciclismului și la creșterea vizibilității României ca destinație pentru evenimente sportive internaționale.

Programul competiției

Miercuri, 22 iulie – Proba de contratimp individual, toate vârstele

Joi, 23 iulie – Proba de Team Relay, toate vârstele

Vineri, 24 iulie – Proba de Short Track, toate vârstele

Sâmbătă, 25 iulie – Proba de Cross-Country Olympic, categoriile 13–14 ani

Duminică, 26 iulie – Proba de Cross-Country Olympic, categoriile 15–16 ani

Publicul este invitat să participe și să susțină tinerii sportivi pe durata celor cinci zile de competiție, într-un cadru montan spectaculos, potrivit atât pentru pasionații de ciclism, cât și pentru familiile care vor să petreacă timp în aer liber.

Mai multe informații despre eveniment sunt disponibile pe pagina oficială:

https://federatiadeciclism.ro/euroyouth/.