Telefonul a devenit locul din care românii își organizează aproape toată viața. Pentru cei peste două milioane de clienți activi ING Bank România, dintr-un total de 2,2 milioane, Home’Bank este una dintre aplicațiile pe care le deschid aproape zilnic, comportament care traduce experiența în aplicația de banking.

În fiecare zi sunt înregistrate aproximativ 1,5 milioane de logări în Home’Bank și peste 1.000 de utilizatori fac operațiuni în aplicație în fiecare minut. În anul 2025, aplicația a înregistrat peste 500 de milioane de autentificări, iar un utilizator activ intră în Home’Bank, în medie, de 30 de ori pe lună.

Prima verificare a zilei este contul bancar

Pentru mulți români, dimineața începe înainte de ora 7. Înainte de primul call, înainte de trafic sau de a-i duce pe cei mici la școală, apare un gest devenit aproape reflex: o privire în aplicația bancară.

Nici bankingul nu mai are un program fix, ci urmează programul fiecărui client. Unul din patru utilizatori intră în Home’Bank între orele 6 și 7 dimineața. Unii verifică dacă a intrat salariul, alții confirmă o plată sau își controlează economiile.

Banking în pauza de prânz

Există apoi un alt moment al zilei în care aplicația bancară devine foarte activă: pauza de prânz. Între orele 11:00 și 14:00, utilizatorii Home’Bank înregistrează, în medie, peste trei logări în aplicația mobilă. O plată efectuată între două ședințe, un transfer către un prieten sau alimentarea contului de economii durează doar câteva secunde și nu mai presupun niciun drum la bancă.

La final de zi se pun finanțele în ordine

După ce conversațiile se mută de pe e-mail pe grupurile de WhatsApp și după ce lista de cumpărături pentru a doua zi este deja bifată, mulți români își rezervă câteva minute și pentru finanțele lor. O plată, un transfer, verificarea economiilor sau a cheltuielilor zilei sunt gesturi care au intrat firesc în rutina de seară. Datele ING arată că peste un sfert dintre utilizatori sunt activi în Home’Bank în orice moment al intervalului 6:00-0:00, semn că gestionarea banilor nu mai este o activitate separată, ci parte din viața de zi cu zi.

Banca din buzunar: de la plăți și economii, la credite acordate direct din HomeBank

Dacă pentru generațiile tinere, plata cu telefonul este deja ceva firesc, schimbarea se vede tot mai mult și în rândul celorlalte categorii de vârstă.

Clienții ING Bank România, cu vârste între 40 și 60 de ani, dar și cei de peste 60 de ani, au înregistrat în primele cinci luni din 2026 o creștere cu peste 20% a valorii plăților realizate cu dispozitive mobile, față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru demonstrează că digitalizarea nu mai ține doar de generație, ci de cât de simplă poate deveni experiența bancară.

În 2006, HomeBank era disponibil doar pe desktop și venea cu un set limitat de funcționalități. Astăzi, este locul din care oamenii își gestionează aproape toate planurile financiare și principalul punct de contact dintre clienți și bancă, locul unde peste 130 de produse și servicii se găsesc direct în aplicație.

În 2026, 7 din 10 credite ING sunt accesate direct din Home’Bank, în creștere față de anul anterior, când raportul era de 6 din 10 și tot din aplicație, peste 1,5 milioane de clienți folosesc deja RoPay, iar jumătate dintre ei au trimis cel puțin o dată bani unui prieten folosind doar numărul de telefon din agenda telefonului.