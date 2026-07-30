Ce-ar fi dacă Ryder, Chase și restul echipei PAW Patrol i-ar ajuta pe cei mici să facă alegerile sănătoase de la cumpărături să fie parte din aventură? Tocmai acesta e și scopul precis al parteneriatului cu Lidl. Astfel, începând din iulie 2026, pentru prima oară, retailerul de tip discounter se asociază cu franciza globală PAW Patrol pentru a promova produsele marcă proprie pentru copii, care îndeplinesc atât criteriile nutriționale stabilite de OMS, cât și criteriile suplimentare impuse de Lidl. Lansarea parteneriatului dintre PAW Patrol și Lidl România coincide cu premiera în cinematografe a filmului de vizionat în familie PAW Patrol: The Dinosaur Movie™, care va avea loc în 30 de țări europene.

Produse pe care copiii le iubesc, iar părinții le aleg cu încredere

Formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase pentru cei mici nu este mereu o misiune simplă pentru părinți. De aceea, este esențial să putem oferi la raft produse atractive pentru copii, dar care să fie, în același timp, o alegere pe care părinții să se poată baza. Din aceste nevoi s-a născut și parteneriatul dintre PAW Patrol și Lidl, unde brandingul serialului de desene animate apare exclusiv pe ambalajele produselor marcă proprie Lidl care îndeplinesc atât criteriile nutriționale OMS, cât și criteriile adiționale dezvoltate de Lidl. În acest sens, valorile nutriționale ale produselor alimentare marcă proprie Lidl populare au fost îmbunătățite conform standardelor, iar fructele proaspete sunt incluse și ele în parteneriatul cu PAW Patrol pentru a încuraja copiii să consume o dietă echilibrată.

Sabin Fane, Chief Customer Officer & Board Member al Lidl România, declară că „La Lidl, credem că alegerile alimentare sănătoase nu trebuie să fie un motiv de stres în familie. Prin parteneriatul cu PAW Patrol, facem alimentația conștientă mai prietenoasă și mai distractivă pentru cei mici. Când își regăsesc eroii favoriți pe ambalajele unor produse care respectă criterii nutriționale clare, opțiunile echilibrate vin firesc. Iar pentru părinți, experiența la raft devine mult mai ușoară, fără negocieri sau bătăi de cap.”

Massimo Tortora, Head of Trade & Promotion Lidl Stiftung & Co. KG, adaugă: „Prin colaborarea cu PAW Patrol și alături de Paramount, una dintre cele mai populare francize adresate copiilor, valorificăm farmecul unuia dintre cele mai cunoscute și îndrăgite seriale animate pentru copii din lume pentru a îndruma familiile spre alegeri alimentare conștiente și echilibrate. În acest fel, alimentația sănătoasă devine un joc la care cei mici abia așteaptă să ia parte, iar o simplă vizită la Lidl se transformă într-o misiune distractivă pentru întreaga familie.”

Odată cu parteneriatul cu PAW Patrol, din iulie 2026, produsele marcă proprie destinate copiilor de pe rafturile retailerului vor fi comercializate numai dacă îndeplinesc atât criteriile nutriționale propuse de OMS, cât și criteriile adiționale de calitate impuse de Lidl. Drept urmare, Lidl va aduce în magazine doar produsele pentru copii care îndeplinesc aceste criterii clare. În plus, încă din 2023, Lidl a încetat să mai promoveze către copii produse marcă proprie care nu se aliniază normelor OMS. Prin urmare, parteneriatul cu PAW Patrol este mai mult decât o simplă campanie, ci face ca acest principiu să fie vizibil, cu excepția articolelor specifice de Crăciun, Paște sau Halloween consacrate deja pe piață.

Lidl înțelege provocările părinților și vine cu soluții concrete

Statisticile arată că 25% dintre copiii din Europa sunt supraponderali.¹ Lidl tratează acest subiect cu seriozitate, acționând concret: oferind produse accesibile pentru toată lumea și o comunicare care nu „ține predică”, ci pur și simplu sare în ajutorul familiilor pentru a le ușura viața. Parteneriatul este integrat în strategia generală de sustenabilitate a retailerului numită „Alimentație conștientă”. Se bazează pe modelul nutrițional fundamentat științific Planetary Health Diet, care susține o alimentație benefică atât pentru oameni, cât și pentru planetă.

În România, campania începe pe 30 iulie 2026, iar produsele cu ambalajele PAW Patrol se vor regăsi în magazinele Lidl din țară din data de 6 august, timp de 4 săptămâni. Parteneriatul e menit să promoveze produsele alimentare marcă proprie, precum și o selecție de fructe proaspete cu imaginea eroilor patrupezi PAW Patrol, pentru a inspira copiii și părinții să aleagă produse sănătoase. Informații suplimentare despre campanie pot fi consultate accesând linkul: https://www.lidl.ro/c/prospetime-paw-patrol/s10091055

¹ Inițiativa europeană de supraveghere a obezității infantile (COSI) a OMS: raport privind a șasea rundă de colectare a datelor, 2022–2024. Copenhaga: Biroul Regional al OMS pentru Europa; 2025.