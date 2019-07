După ce a citit toate romanele cavalerești, Don Quijote s-a dus să se bată el însuși cu uriașii. După ce a studiat administrația publică la Universitatea București, Cristian Opriș s-a hotărât să candideze anul viitor la Primăria din Săliștea de Sus, orașul lui natal.

de Maria Andrieș, Dumitru Angelescu (foto)

Ambițiosul maramureșean are 24 de ani, e fiul unei învățătoare și al unui inginer agronom. Studiază pentru trei mastere, unul în administrație publică, unul la Academia Națională de Informații și unul la Universitatea Națională de Apărare. Lucrează ca evaluator la Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Și citează din Mahatma Gandhi.

– Cum ți-a venit ideea să candidezi la primărie?

– Pur și simplu. De câte ori ajung pe acasă, văd cu tristețe cum orașul în care am crescut se degradează, pe zi ce trece. Din discuțiile cu mai mulți prieteni, cu mai mulți cetățeni, am decis că e o soluție să candidez la funcția de primar.

– O să candidezi din partea unui partid?

– Cu siguranță, da. Pentru că aș vrea să aduc în consiliul local niște oameni competenți, care să lucreze cu mine.

– Pentru ce partid vei candida?

– Sunt mai multe oferte, negociem.

– În Săliștea de Sus aveți un primar PSD.

– Da, din păcate, e deja la al patrulea mandat. Dumnealui a fost inițial primar PD-L, apoi PNL, după celebra ordonanță Dragnea, a trecut la PSD. Comunitatea nu a avut nimic de câștigat din traseul ăsta, deși primarul a mers la niște partide care se aflau la guvernare și putea atrage niște fonduri pentru oraș.

– Ce n-a reușit actualul primar și ce-o să faci tu?

– E inacceptabil ca în secolul XXI un oraș din România să n-aibă de câțiva ani apă potabilă. Apa care curge la robinete în Săliștea de Sus nu poate fi folosită nici la spălat haine, e o apă mizeră, iar vara, nici măcar apa asta murdară nu curge, pentru că izvorul de unde vine seacă. Izvoare există, s-ar putea rezolva problema, dar nu există implicare dinspre administrația locală.

– Așadar, tu ai rezolva problema apei de la robinet.

– Da, asta e cea mai urgentă. Ceea ce mă doare pe mine, ca absolvent de administrație publică, e faptul că autoritățile locale nu încearcă să depună proiecte pe fonduri europene.

– Ce să faci cu bani europeni la Săliștea de Sus?

– Rețeaua de apă potabilă, de exemplu. Canalizarea. Stația de epurare nu funcționează. Nu vreau să mă gândesc unde sunt deversate apele uzate. Apoi drumurile sunt într-o stare execrabilă. Înțeleg că e drumul județean, cel principal, și e treaba celor de la județ. Dar primarul ar trebui să insiste să fie reparat. Zona are un potențial turistic extraordinar, Valea Izei, Maramureșul istoric, turiștii vin special pentru asta și pleacă cu mașina pe trailer și nu știu dacă se mai întorc.

– De ce crezi că oamenii au continuat să-l voteze pe actualul edil?

– Pentru că n-au avut soluții. Au fost și alți candidați, dar nu de anvergură, care să poată concura cu el.

– În campanie, vei fi întrebat: dar tu ce-ai condus la viața ta? N-ai experiență.

– Da, sunt lipsit de experiență. Nu cred că sunt singurul caz din România care, după câștigarea unor alegeri, a demonstrat că se poate și fără experiență. Mizez pe echipă, sunt susținut de o echipă tânără, toți absolvenți de studii superioare la mari universități din România. Suntem niște tineri din oraș care ne-am săturat, ne dorim să schimbăm lucrurile.

– Care-i modelul tău de primar?

– Primarul comunei Ciugud, pe care l-am și vizitat luna trecută. Am rămas surprins de energia dumnealui și de ceea ce a reușit să facă în acea comună, primul smart village din România.

– Familia ta ce spune?

– Mama mă susține, bunica, la fel. Tatăl meu, din păcate, nu mai e. Oamenii din oraș, nu mă așteptam, au avut o reacție foarte bună, când au auzit că voi candida.

– Ce face un tânăr aspirant la fotoliul de primar în timpul liber?

– Mai mult studiez, citesc foarte mult. Citesc cu mare plăcere despre relațiile internaționale.

– Și prietena ta ce spune de candidatura la primărie?

– Din păcate, acum nu mai am prietenă. Nu am reușit să-i acord timpul necesar.

– Deci nu te-a părăsit din pricina candidaturii?

– Nu, dar cred că și asta a contat.

– Ce muzică asculți?

– Îmi place muzica tradițională din Maramureș. Sunt un iubitor al tradițiilor. Iar pe lângă asta, ascult rock, dar nu varianta aceea hard.

– Ce anume i-ar atrage pe turiști la Săliștea de Sus?

– Există un resort, al unui investitor privat, un minisat. A cumpărat case tradiționale vechi, inclusiv o biserică veche. A amenajat un muzeu, pe care-l poți vizita și în care te poți și caza. Din păcate, primăria refuză să amenajeze drumul de acces. Investitorul s-a oferit să-l amenajeze pe banii lui, dar primăria l-a refuzat.

– Și alte puncte de interes?

– E foarte aproape izvorul Izei. Iza e singurul râu din România care are două izvoare, izvorăște, intră iar în pământ și iese la o distanță de câțiva kilometri. E Cascada Cailor, cea mai înaltă cascadă din Europa, apoi Cimitirul Vesel, Lacul Albastru.

– Ce aduce diferit un tânăr candidat în felul de a face politică?

– În primul rând, ne-am săturat de corupție. Opinia mea și a echipei mele e că acesta e principalul factor care face comunitatea să stagneze. Credem că lipsa proiectelor pe bani europeni e tot din cauza corupției, pentru că acei bani trebuie justificați. Să nu mai spun că Primăria din Săliștea de Sus e singura, probabil, din județ care nu respectă legea și nu publică informații la zi despre activitatea ei. Noi le promitem oamenilor transparență.

– Cum vei convinge tinerii ca tine să rămână în Săliștea de Sus?

– Prin facilitarea obținerii unui loc de muncă. Și asta, prin atragerea investitorilor.

– Și cum atragi investitorii?

– Sunt multe modalități, de la acordarea unor scutiri la impozite la concesionarea de terenuri, totul legal, desigur.

– Ai vreo idee de slogan? Cristian are un plan?

– Aaaa, celebrul slogan al lui Nicușor Dan. Cel mai bine suna sloganul USR: Fără hoție ajungem departe!

– Trei calități și trei defecte ale tale.

– Încep cu defectele. În momentul în care știu că am dreptate nu cedez. O să încerc să mă schimb puțin. Un alt defect: am încredere prea ușor în oameni. Apoi iau decizii câteodată la cald.

– Calitățile?

– Voința, implicarea și dorința de schimbare a lucrurilor.

– Te-ai născut după Revoluție. Ce știi despre comunism, despre dictatură?

– Știu din cărțile pe care le-am citit și din istoria predată la școală.

– Era bine sau era rău înainte de 1989?

– Era rău. Lăsând la o parte acele lucruri care sunt azi rostogolite, cu tentă de fake-news, că toată lumea avea loc de muncă, nu era chiar așa. Atunci nu aveai drepturi, doar obligații, nu puteai avea o părere personală, trebuia să te supui partidului și cam atât. A fost o perioadă groaznică și de tristă amintire din istoria României.

– Perioada de acum cum ți se pare?

– Nu chiar așa groaznică, acum ai posibilitatea de a pleca din țară, deși eu nu sunt de acord cu asta. Și mi-am propus să nu plec din țară, orice s-ar întâmpla.

– De ce?

– Vreau să stau aici și să încerc să schimb lucrurile. ”Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume…”

– Unde te vezi peste cinci ani?

– Sper să fiu în Primăria Săliștea de Sus.

– Ai vreun proiect legat de educație în oraș?

– Problema e că în Săliștea sunt tot mai puțini copii. Orașul se depopulează. Înainte erau patru școli, acum sunt doar două. Se reduc posturi. Nu mai sunt copii. Populația a scăzut undeva la trei mii și ceva de locuitori.

– Te-ai gândit cum să rezolvi criza asta? Faptul că te-ai certat cu prietena ta nu ajută.

– Cred că o soluție ar fi să se întoarcă tinerele familii plecate în străinătate. Am primit mesaje de la oameni din Săliștea plecați afară, mi-au spus că mă votează și se întorc dacă ajung primar.

”Respect prea mult votul ca să nu merg la vot. Inclusiv la referendumul pentru familie am fost. De când am 18 ani, nu am lipsit de la nici un scrutin”

Cristian Opriș