Cine a câștigat după modificarea băncii tehnice?

Exact jumătate din cluburile de Superliga și-au schimbat cel puțin o dată antrenorul principal în acest sezon. Unele din echipe s-au despărțit de tehnicieni care au realizat performanțe bune la respectivele formații în ultimii ani. Altele au fost nerăbdătoare și au renunțat la angajamentele cu ei după nici măcar un sezon întreg.

În cele ce urmează, vă prezentăm, cronologic, radiografia schimbărilor de pe băncile tehnice și în ce măsură conducerile au procedat inspirat când au semnat desfacerea angajamentelor.

CFR CLUJ

Deținătoarea Cupei României nu a continuat colaborarea cu omul esențial al ultimului deceniu, pentru clubul din Gruia. Dan Petrescu a lăsat echipa cu cinci puncte în cinci etape și în pragul ieșirii din Europa. Petrescu a plecat și din cauza unor probleme de sănătate care, după ultimele informații, s-au rezolvat în mare măsură, din fericire.

Succesorul Andrea Mandorlini nu a reușit mare lucru, acumulând opt puncte în opt etape. Însă șefii din Gruia au dat lovitura cu Daniel Pancu. Cu 12 victorii în 14 runde, fostul selecționer de la naționala de tineret a propulsat-o pe fosta campioană în play-off, deja după penultima etapă din sezonul regulat.

