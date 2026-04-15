VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Locuința pentru care actualul proprietar cere 285.000 de euro se află la demisolul Palatului Berde și are nevoie de lucrări de renovare.

„Apartamentul este compus din trei camere spațioase, o baie și o bucătărie, iar înălțimea generoasă a încăperilor, alături de ferestrele largi, conferă luminozitate și un sentiment de deschidere rar întâlnit la acest nivel”, se menționează în anunțul de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

Clădirea a fost construită la finalul secolului al XIX-lea în stil Secession, la inițiativa lui Samuel Benigni, un important om de afaceri al Clujului de la acea vreme. Inițial, palatul i-a purtat numele, însă la doar doi ani după finalizare a fost vândut și a ajuns în proprietatea unei noi familii, de unde și denumirea pe care o poartă astăzi.

Imobilul impresionează și în prezent prin detaliile arhitecturale care combină elemente neoclasice și baroce. Palatul este amplasat pe strada Horea, chiar la capătul podului peste Someș.

Cu cât s-au vândut apartamentele în Cluj-Napoca luna trecută

În luna martie, pentru locuințele noi, dezvoltatorii au cerut, în medie, sume care depășesc pragul de 3.400 de euro/mp. Avansul față de februarie s-a menținut limitat, sub 1%.

Creșteri ușor mai vizibile se înregistrează pe segmentul apartamentelor vechi. În martie 2026, pe piața locală s-a ajuns la un preț mediu de 3.290 de euro/mp, în creștere cu aproximativ 1% față de luna anterioară și cu 8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Per ansamblu, prețul mediu solicitat pentru apartamentele din Cluj-Napoca a ajuns la 3.300 de euro/mp util, valoare care menține orașul de pe Someș pe prima poziție în clasamentul celor mai scumpe orașe din România când vine vorba de locuințe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE