La 1 an de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) în România, RetuRO celebrează rezultatele remarcabile și recunoaște implicarea românilor în acest proiect. În doar 12 luni, sistemul a demonstrat un succes semnificativ în ceea ce privește colectarea ambalajelor nereutilizabile și impactul pozitiv asupra mediului, iar RetuRO dorește să mulțumească tuturor celor care au contribuit la acest rezultat impresionant.

1 an de SGR – impact și realizări

Implementat oficial pe 30 noiembrie 2023, SGR este cel mai mare proiect de economie circulară din România și al doilea cel mai mare din Europa, după Germania. În aproape un an de desfășurare, mai exact în primele 11 luni, românii au returnat 2,7 miliarde de ambalaje, iar rata lunară de colectare a ajuns în octombrie la 84%, un procent record care reflectă preocuparea și implicarea oamenilor pentru un mediu mai curat. RetuRO a reușit să demonstreze că sistemul funcționează și că schimbările de comportament în rândul consumatorilor pot fi realizate atunci când există un sprijin activ din partea tuturor actorilor implicați.

Punctele de colectare SGR sunt disponibile în toată țara, fiind gestionate de către comercianți. În plus, RetuRO a dezvoltat o rețea de centre regionale de numărare și sortare în care ajung ambalajele colectate de la comercianți pentru a fi procesate și pregătite pentru trimitere către reciclatori. Astfel, acestea devin materiale valoroase, care sunt reintegrate în circuitul economic, în loc să ajungă la groapa de gunoi sau în natură. De asemenea, sistemul a generat peste 800 de locuri de muncă verzi în centrele RetuRO și la sediul central, contribuind semnificativ la dezvoltarea unei economii circulare în România.

Campania „Colectăm povești” – Oportunitatea de a sărbători implicarea românilor în SGR

Pentru a marca acest prim an de succes și pentru a recunoaște eforturile românilor care susțin acest demers, RetuRO adună și celebrează poveștile celor care, prin implicarea lor, au demonstrat că fiecare pas contează atunci când vine vorba de protejarea mediului.

Cum e și povestea lui Radu.

Într-o dimineață răcoroasă de toamnă, într-un parc liniștit, printre aleile umbrite și copacii care își pierd frunzele, un sportiv amator își croiește drumul în pas alergător. În timpul sesiunii de alergare, Radu s-a oprit să ne vorbească despre importanța SGR și despre cum a început să participe la acest program din dorința de a contribui la protejarea mediului.

Aflăm că Radu este genul de persoană care face mișcare pentru a-și menține un stil de viață sănătos, dar, pe lângă alergat, are și o preocupare pentru mediu și economisirea resurselor.

„Știți, la început nu mi-am dat seama cât de simplu și important este să contribui la reciclare„, își începe Radu povestea. „Dar acum, chiar și în timpul antrenamentelor mele, mă gândesc că pot face un mic efort suplimentar pentru un viitor mai curat. De câteva luni, am început să fiu mult mai atent la ce fac cu ambalajele după ce consum o apă sau o băutură. Am învățat despre Sistemul de Garanție-Returnare și am decis să mă implic„.

Începând cu noiembrie 2023, România a implementat Sistemul de Garanție-Returnare, iar Radu nu a stat degeaba. În fiecare săptămână, se oprește la unul dintre punctele de colectare SGR și returnează ambalajele pe care le-a folosit. „Este un pas mic, dar important„, spune el. „Fiecare ambalaj returnat înseamnă mai puțină poluare și mai multe resurse pentru a crea produse noi. Acum, când mă gândesc la sistemul ăsta, văd cum funcționează ca un mecanism care, pas cu pas, face o diferență reală„.

În timp ce Radu își reia alergarea pe aleile parcului, lăsând în urmă un sentiment de speranță, mesajul său rămâne clar: fiecare mic gest contează, iar împreună putem construi un viitor mai verde. RetuRO, cu susținerea tuturor celor care participă activ, este o dovadă că schimbarea este posibilă și că recunoașterea eforturilor individuale contează. Așa cum Radu ar spune, „fiecare pas, fiecare ambalaj returnat, ne aduc mai aproape de obiectivele noastre comune„.

RetuRO este recunoscător tuturor celor care au făcut posibil acest succes și își exprimă aprecierea pentru fiecare contribuție, motivându-i pe toți să continue să participe activ la protejarea mediului și la un viitor mai curat, mai verde.

Acest material face parte din campania RetuRO „Colectăm povești”, realizată în colaborare cu Libertatea și GSP, o inițiativă prin care îi celebrăm pe toți cei implicați în succesul SGR și ne propunem să inspirăm cât mai mulți oameni să contribuie la protejarea mediului și la construirea unei economii circulare.

