Premieră: medicul român Teodor Holhoș, invitat să realizeze operații oftalmologice la Viena

Însă în unele specializări medicale, România a început să fie remarcată și peste granițe. Sistemele medicale din Occident nu mai recrutează medici pentru a-și acoperi deficitul de personal, ci apelează direct la medici români pentru a-și deservi propriii pacienți.

În acest an, dr. Teodor Holhoș, chirurgul nr. 1 din România în chirurgia refractivă minim invazivă și totodată fondator al Rețelei de Oftalmologie Dr. Holhoș, a fost invitat să realizeze intervenții chirurgicale într-o clinică din Viena. Invitația adresată medicului român vine într-un moment în care Clinicile Dr. Holhoș ocupă, pentru al doilea an consecutiv, poziția de lider al pieței de servicii oftalmologice din România ca număr de pacienți, cifră de afaceri și notorietate a brandului. De asemenea, invitația vine după ce, la finalul anului trecut, dr. Teodor Holhoș a obținut titlul de Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery din partea organizației independente Surgical Review Corporation. Dr. Holhoș este singurul chirurg oftalmolog din România care deține titlul de Master Surgeon în tehnici chirurgicale minim invazive.

De asemenea, medicul este unul dintre puținii chirurgi oftalmologi români care realizează practic întreaga gamă de operații din sfera oftalmologiei – de la operații cu laser pentru corecția viciilor de refracție la operații de cataractă și intervenții pe retină. La spitalul Dr. Holhoș deschis în acest an în Alba Iulia, medicul intenționează să realizeze și operații de transplant de cornee, intervenții pentru care unitatea este în curs de autorizare.

Spitalul din Alba Iulia a început în acest an și colaborarea cu medici din Viena, prin sesiuni de consultații în neurochirurgie, chirurgie oro-maxilo-facială și chirurgia sinusurilor oferite pacienților români în cadrul unor echipe mixte formate din medici români și austrieci.

„Pentru mine, invitația de a opera la Viena este o confirmare că oftalmologia din România a ajuns la același nivel de calitate ca în Vest. În România, nu numai în clinicile noastre, se fac acum exact aceleași operații, cu aceleași proceduri, cu aceleași echipamente și cu rezultate la fel de bune ca și în Franța, Germania sau Marea Britanie.

Personal, eu sunt foarte bucuros că pot spune că am putut demonstra, alături de colegii mei, că oftalmologia românească este într-adevăr de nivel european. Noi am investit foarte mult, câteva milioane de euro, în tehnologie de top, în formarea echipei medicale și în implementarea de standarde medicale. Faptul că această experiență este căutată și în afara țării arată că și în România se poate face performanță medicală de top”, spune dr. Teodor Holhoș.

Mii de operații realizate în fiecare an

Dr. Teodor Holhoș a realizat până acum peste 30.000 de intervenții de chirurgie refractivă pentru pacienți cu miopie, hipermetropie, astigmatism sau presbiopie. Anual, medicul efectuează circa 6.000 de astfel de intervenții.

Dr. Holhoș se numără printre specialiștii care au introdus în România tehnica SMILE Pro, o procedură laser minim invazivă pentru corectarea dioptriilor. Intervenția durează aproximativ șapte secunde pentru fiecare ochi și permite o recuperare mai rapidă decât metode mai vechi, precum LASIK sau PRK, cu rezultate comparabile sau superioare.

„În chirurgia oftalmologică, rezultatul depinde foarte mult de experiența medicului. Laserul poate fi foarte performant, dar nu mai este la fel de util dacă procedura aleasă nu este cea mai potrivită sau dacă pacientul nu a fost evaluat corespunzător. Trebuie să știm pentru ce procedură este eligibil și la ce parametri lucrăm cu aparatul”, spune dr. Teodor Holhoș.

La finalul anului trecut, activitatea sa profesională i-a adus acreditarea Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery, acordată de Surgical Review Corporation. Certificarea evaluează atât experiența chirurgului, cât și standardele medicale ale clinicilor în care acesta operează.

„În chirurgia oftalmologică, rezultatul depinde foarte mult de experiența medicului. Laserul poate fi foarte performant, dar nu mai este la fel de util dacă procedura aleasă nu este cea mai potrivită sau dacă pacientul nu a fost evaluat corespunzător. Trebuie să știm pentru ce procedură este eligibil și la ce parametri lucrăm cu aparatul”, spune dr. Teodor Holhoș.

Potrivit acestuia, în România se fac astăzi aceleași intervenții de corecție a dioptriilor ca în centrele oftalmologice avansate din lume. Medicul consideră că interesul clinicilor din străinătate pentru specialiști din Europa de Est este o confirmare a experienței acumulate în regiune.

De la un singur cabinet la o rețea națională

Povestea brandului Dr. Holhoș a început cu un singur cabinet de optică medicală deschis la Alba Iulia și a continuat cu inaugurarea, pe parcursul a ceva mai bine de un deceniu, a șase clinici de oftalmologie.

În ultimii circa 15 ani, Clinicile Dr. Holhoș s-au impus pe piață în principal, deși nu exclusiv, grație specializării în intervenții minim invazive de chirurgie refractivă (de corecție a dioptriilor) cu laser.

În acest an, a fost deschis la Alba Iulia primul spital generalist sub brandul Dr. Holhoș, dezvoltat integral din fondurile proprii ale grupului. Oferind 23 de specializări medicale, cu bloc operator și secție de ATI pentru internări continue, spitalul a intrat deja în a doua fază de extindere, urmând a fi extins cu un nou pavilion și parcare subterană.

Extinderea rețelei a fost susținută de investiții constante în tehnologie și în pregătirea echipelor medicale. Clinicile Dr. Holhoș sunt singura rețea de profil din țară care deține două platforme robotice ZEISS VisuMax 800, folosite pentru intervențiile SMILE Pro, proceduri laser de ultimă generație pentru corectarea miopiei, a hipermetropiei și astigmatismului miopic.