Timp de o sătămână, IKEA transformă o cafenea din București într-un playground creativ

Între o cafea, o conversație și câteva momente de inspirație, poți explora cele mai noi piese ale colecției IKEA PS 2026, într-un spațiu care încurajează curiozitatea și bucuria de a decoperi idei noi de amenajare. Mai mult decât o simplă expunere de produse, pop-up-ul creativ este gândit ca o experiență în care designul poate fi trăit, testat și înțeles într-un context autentic, alături de oameni care apreciază frumosul și creativitatea.

Beans & Dots Cișmigiu devine astfel, între 3 și 10 iunie, locul în care „haosul creativ” și designul scandinav coexistă armonios. Un spațiu în care obiectele nu sunt privite de la distanță, ci descoperite prin interacțiune, exact așa cum au fost concepute.

O colecție care redefinește designul scandinav

Aflată la a zecea ediție, IKEA PS este una dintre cele mai așteptate colecții ale brandului și, totodată, cea mai inovatoare de până acum. Lansată pentru prima dată în 1995, IKEA PS reprezintă spațiul în care designerii IKEA sunt provocați să experimenteze, să depășească limitele convenționale ale designului și să demonstreze că produsele accesibile pot avea în continuare personalitate, caracter și puterea de a surprinde.

Noua colecție IKEA PS 2026 reunește 44 de produse care îmbină funcționalitatea de zi cu zi cu detalii ludice și neașteptate. Rezultatul este o colecție care invită la explorare și transformă obiectele obișnuite în experiențe memorabile. De la o lampă de podea care se rotește și schimbă complet atmosfera unei încăperi, până la un fotoliu gonflabil, mobilier care se pliază, se transformă sau chiar se balansează, fiecare piesă spune o poveste despre creativitate și despre libertatea de a locui într-un spațiu așa cum îți dorești.

În spatele colecției se află un grup de designeri IKEA care au primit un brief simplu, dar provocator: să reinterpreteze designul scandinav pentru generația de astăzi. Maria OBrian, Creative Leader la IKEA of Sweden și coordonatorul proiectului, spune că IKEA PS 2026 a pornit de la dorința de a demonstra că „simplitatea nu trebuie să fie plictisitoare”. Brief-ul oferit designerilor a fost intenționat foarte deschis, iar echipa a fost încurajată să vină cu propriile idei, având foarte puține direcții legate de funcționalitate. Astfel au luat naștere obiecte care răspund nevoilor contemporane, mai ales în locuințele unde spațiul trebuie folosit inteligent.

Însă poate cel mai interesant aspect al colecției este felul în care încurajează interacțiunea. Unele produse își dezvăluie funcțiile ascunse doar atunci când sunt folosite, iar altele surprind prin mecanisme ingenioase și detalii descoperite treptat. În același timp, colecția este o punte de legătura între inovație și meșteșug. Piese din lemn masiv inspirate de tehnici tradiționale, textile cu motive artistice și vaze din sticlă suflată manual completează o selecție care demonstrează că funcționalitatea și expresivitatea pot coexista în mod natural.

Pentru cei care vor să descopere această lume înainte de a ajunge în magazine, pop-up-ul creativ de la Beans & Dots Cișmigiu este punctul de plecare ideal. Un spațiu care demonstrează că inspirația poate apărea într-o pauză de cafea și că designul bun nu trebuie doar privit, ci trăit.

Întreaga colecție IKEA PS 2026 este deja disponibilă online și în magazinele IKEA din România, iar o vizită la Beans & Dots Cișmigiu poate fi exact doza de inspirație de care ai nevoie pentru următorul tău proiect de amenajare.

Designerii colecției IKEA PS 2026 sunt: Henrik Preutz, Mikael Axelsson, Matilda Lindstam Nilsson, Ellen Hallström, Lex Pott, Lukas Bazle, Maria Vinka, Ola Wihlborg, Michelle Armas, David Wahl, Friso Wiersma.