„TREZEȘTE-TE! E TIMPUL SĂ DORMI” - Ce am învățat de la IKEA pentru un somn mai bun?

De ce un eveniment despre somn?

Întrebarea aceasta mi-a tot trecut prin minte la început, dar răspunsul a venit rapid. La nivel global, conform IKEA Life at Home Report (2023), 55% dintre oameni consideră că somnul este cea mai importantă acțiune, care îmbunătățește calitatea vieții. În același timp, 1 din 2 adulți raportează nemulțumiri față de somn, acestea afectându-le activitățile zilnice și performanța la muncă. Pentru a afla ce ne ține treji noaptea și cum putem dormi mai bine, IKEA a realizat sondajul Obiceiuri legate de somn în Europa de Sud-Est în România, Croația, Slovenia și Serbia.

Am aflat că, deși românii dorm în medie 7,2 ore pe noapte, calitatea somnului poate fi îmbunătățită. Aproape jumătate dintre români suferă de teama de a nu rata ceva (da, acel FOMO – Fear of missing out, care ne face să verificăm telefonul la 2 dimineața), 63% dintre români folosesc dormitorul și ca spațiu de lucru, iar 46% adorm ocazional în hainele de zi, cel mai probabil în fața televizorului. Concluzia? Românii dorm, dar nu se odihnesc cu adevărat.

Secretele somnului de calitate – Totul e în detalii!

Experții IKEA ne-au împărtășit cele “șase elemente ale unui somn de calitate” în viziunea lor: confort, lumină, temperatură, sunet, calitatea aerului și organizare.

Fiecare dintre aceste elemente influențează mai mult decât ne-am fi imaginat, iar IKEA ne-a arătat cum produsele lor, de la saltele ergonomice, perne și pilote, la purificatoare de aer, ne pot ajuta să dormim mai bine. Totodată, am aflat că temperatura ideală în dormitor ar trebui să fie între 13 și 20 grade Celsius, de ce e important să păstrăm telefonul departe de pat și cum aerul proaspăt face diferența între o noapte de insomnie și una de somn profund.

O dimineață relaxantă – și o lecție importantă

La final, am plecat nu doar cu câteva idei de produse IKEA pe care să le adaug în dormitor, ci și cu informații noi. Cert este că somnul de calitate este esențial pentru o viață mai bună, nu doar un lux sau o pauză între zilele aglomerate. Este fundamentul unei vieți sănătoase și fericite.

Cu 80 de ani de expertiză în ceea ce privește somnul, IKEA își propune să îmbunătățească calitatea somnului pentru cât mai mulți oameni, iar soluțiile și cunoștințele de specialitate oferite să facă diferența pentru un somn cât mai odihnitor

Așa că, data viitoare când te uiți la ceas la miezul nopții, amână serialul, pune-ți telefonul deoparte și pregătește-te doar pentru somn. Somnul ne ajută să luăm decizii mai bune, să fim mai productivi, mai fericiți și mai sănătoși.

