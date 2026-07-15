Numai că Mondialul nu se mai consumă exclusiv în fața televizorului. Se joacă, în paralel, în grupurile de WhatsApp care explodează înainte ca mingea să atingă plasa, în story-urile de pe Instagram filmate din sufragerie, în TikTok-urile montate la pauză și în apelurile video cu prietenii aflați la sute de kilometri. Fanii nu vor doar să vadă meciul; vor să fie parte din poveste, să prindă reacția exactă și să rămână conectați când tensiunea mută conversația din stadion pe fiecare ecran.

În această cultură a reacției instantanee intră Motorola razr Fold World Cup Edition. ca un obiect care schimbă ritmul serii. Închis, rămâne discret și ușor de prins între două faze. Deschis, oferă spațiu pentru imagini, conversații și apeluri care se întâmplă simultan. Formatul pliabil îi dă libertatea de a trece de la reacții rapide la o experiență amplă, iar designul cu aer de obiect de colecție are o prezență cinematografică. Este genul de telefon ales de cei care privesc turneul ca pe un eveniment cultural, nu doar sportiv.

Motorola edge 70 fusion World Cup Edition vorbește unei alte categorii de fan: celui care filmează intrarea în bar, fotografiază masa în secunda golului și rămâne online până târziu, când analizele, glumele și reluările abia încep. Performanța fluidă, camera pregătită pentru cadre surprinse din mers și autonomia potrivită pentru maratoanele de meciuri contează tocmai fiindcă marile seri nu respectă programul bateriei. Uneori există prelungiri. Alteori, discuțiile durează mai mult decât meciul.

Ambele modele fac parte din FIFA World Cup 26™ Collection și poartă detalii create special pentru competiție, de la finisaje inspirate de universul fotbalului la elemente digitale care duc atmosfera turneului dincolo de stadion. Integrarea nu pare întâmplătoare: Motorola este Official Smartphone Partner al FIFA World Cup 26™, iar rolul său devine firesc într-un turneu trăit la fel de intens prin camere, mesaje și feed-uri precum prin transmisiunea în direct.

Când se va termina finala, scorul va rămâne în arhive. Pentru fani vor rămâne și lucrurile din jurul lui: cine a sunat primul, ce s-a scris în grup, ce clip a fost trimis imediat și ce reacție a ajuns online înainte de reluare. Acolo se păstrează, de fapt, felul în care a fost trăit turneul.