Caii salvați din câmp la Techirghiol acum trei luni și-au revenit. Procurorul DIICOT Marius Ţucă, cel care i-a abandonat, îi cere înapoi

Cazul cailor abandonați și care au fost salvați în urmă cu aproape trei luni de pe un câmp din jurul Lacului Techirghiol a ajuns pe masa recent înființatului serviciu de Poliție a Animalelor din cadrul IPJ Constanța.

„Da, ştim că situaţia dura de mult timp, dar până acum n-am avut instrumentele legale să intervenim. Sigur, nu doar noi putem să intervenim, orice agent de poliţie poate”, spune comisarul-şef Dragoş Cozianu, care conduce serviciul.

Conform legii, animalele aflate în pericol sunt preluate de poliţişti de la proprietari şi trec în custodia autorităţilor locale, a Consiliului Judeţean Constanţa, în acest caz.

O iapă în vârstă de peste 16 ani în grajdurile de la Delfinariu

13 cai au ajuns la Centrul de Echitație

Legea prevede că animalele trebuie plasate într-un adăpost autorizat. „Cum Primăria Techirghiol nu are un serviciu care să se ocupe de astfel de situaţii, se ocupă Consiliul Judeţean”, spune comisarul-şef Cozianu. Dar nici Consiliul Judeţean Constanţa nu dispune de grajduri pentru cai, de aceea animalele preluate de pe malul lacului au fost duse întâi în nişte saivane de oi ale unui fermier din comuna Peştera.

Apoi, pentru că fermierul respectiv avea nevoie de spaţiu, 13 cai au fost adăpostiţi la Centrul de Echitaţie din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa. Ceilalţi 10 au fost daţi în grija Asociaţiei Save the Dogs and Other Animals, din Cernavodă.

O iapă a născut, urmează alte trei

Pentru centrul de echitaţie de la Delfinariu, venirea celor 13 cai a dublat, practic, numărul animalelor din boxe. „Avem deja 12 cai şi ponei. Acum trebuie să îngrijim şi să hrănim cu aceleaşi resurse de două ori mai multe animale. E greu, căutăm soluţii. Inclusiv subscripţia publică ar fi una din ele”, spune instructorul Bogdan Feraru.

Un cal este scos la plimbare în manej de instructorul Feraru

Una dintre iepele salvate a dat naştere, pe 5 aprilie, unui mânz alb-maroniu. Mai sunt încă trei iepe gestante, care vor făta în curând. Mama îşi apără puiul de privirile vizitatorilor, cu tot corpul ei. În boxa alăturată, o iapă foarte bătrână, de peste 16 ani, se leagănă într-o parte şi alta.

„Este sindromul ursului. Un tic nervos, caii, ca şi oamenii, au reacţii la stres, suferă. Ea e foarte în vârstă şi probabil a trecut prin multe”, explică instructorul Feraru, fost jocheu, mângâind coama iepei. Copiii care vin la echitaţie i-au împletit cosiţe calului.

Mama îşi protejează mânzul de privirile curioşilor

„Trei-patru zile, după ce au venit la noi, caii au mâncat încontinuu. Şi noaptea. Numai asta făceau. Acum au apă la dispoziţie tot timpul, fân, lucernă, îi plimbăm. Sunt foarte blânzi, chiar dacă au stat pe câmp. Nu s-au sălbăticit”, adaugă Marcel Feraru.

Înainte de a fi preluaţi, caii erau priponiţi pe un teren viran, pe care erau doar ciulini, gunoaie şi pietre. Mânjii erau liberi, altfel s-ar fi gâtuit singuri, iar un martor ocular din Techirghiol spune că o dată i-a surprins pe mânji lingând roua de pe maşini, de sete.

Caii au apă şi mâncare la discreţie

Acum, părul vechi şi murdar de noroi cade de pe cai, năpârlesc, „vedeţi cum s-au curăţat, ce frumoşi se fac?”, spune instructorul Feraru.

Grajd de 30.000 de euro, hrană de 10.000 de euro

Asociaţia Save the Dogs s-a ocupat de deparazitarea internă şi externă a tuturor cailor şi a celor de la Delfinariu. „Am construit un grajd nou, pentru caii noi. Este la fel cu grajdul pe care îl aveam deja. A costat în jur de 30.000 de euro, din donaţii”, spune Andreea Manea, reprezentanta asociaţiei.

Asociaţia Save the Dogs a ridicat un grajd special pentru cei 10 cai noi

Până în prezent, hrana celor 10 cai a costat în jur de 10.000 de euro. „Fără să mai punem la socoteală vitaminele, medicamentele, tratamentele şi faptul că am mai angajat îngrijitori. Sunt blânzi, într-adevăr, dar armăsarii, pe care i-am separat de iepe, se mai bat între ei”, afirmă Andreea Manea.

Unul dintre cai, care zăcea şi nu mai mânca, în perioada cât animalele se aflau la Peştera, a suferit de colică, dar şi-a revenit, doamna Manea îl prezintă cu mândrie: „Am reuşit să-l punem pe picioare, uitaţi-l, mănâncă în rând cu ceilalţi. Au iarbă de la munte, de la Zalău, se vede că le place”.

Mâncatul este una dintre ocupaţiile favorite ale cailor salvaţi

Pe lângă adăposturile pentru câini, pisici, cai şi măgăruşi, Save the Dogs are şi o clinică veterinară modernă, cu adevărate saloane de recuperare postoperatorie. Pisicile sau câinii trataţi au fiecare rezerva lui, cu ieşire la iarbă, cu mop şi găleată separate.

Save the Dogs dispune de o clinică veterinară modernă

„Noi suntem bunăstarea animalelor”, aşa se recomandă cei de la Save the Dogs. „Efortul a fost mare, când am luat caii. Ne pare rău că nu am putut să îi luăm pe toţi. Nu ne-ar strica un sprijin de la Consiliul Judeţean. Deocamdată, am aflat doar că au un grup de lucru, însă nu ne-au permis să luăm parte la discuţii”, declară Andreea Manea.

CJ Constanţa: „Am discutat aspecte privind situaţia cailor”

Într-un răspuns pentru ziarul nostru, Consiliul Judeţean Constanţa confirmă că a format un grup de lucru, cu reprezentanţi ai CJ, ai IPJ Constanţa şi ai Direcţiei Sanitar Veterinare Constanţa.



CJ Constanţa susţine că a discutat „aspecte privind situaţia cailor”

„În cadrul şedinţei din 11 martie, au fost discutate aspecte privind situaţia cailor şi modalităţi de punere în aplicare a legislaţiei incidente”, se menţionează în documentul semnat de preşedintele CJ, Mihai Lupu. Comunicatul nu precizează nimic despre suportul financiar pentru întreţinerea cailor salvaţi din Techirghiol.

Pe 9 aprilie, conform CJ Constanţa, a expirat termenul până la care animalele preluate de autorităţi puteau fi revendicate de eventualii proprietari.

Potrivit unor surse din poliţie, câţiva dintre cei 23 de cai erau microcipaţi şi înregistraţi pe numele unor persoane din Arad. După preluarea animalelor din câmp, în ianuarie, IPJ Constanţa a aplicat o amendă contravenţională pe numele Margăi Ţucă, soţia procurorului DIICOT Marius Valentin Ţucă.

Doi dintre armăsarii plasaţi la Save the Dogs

„Doamna respectivă nu a prezentat acte de proprietate, dar a afirmat că sunt caii ei şi au mai fost şi alte persoane care au declarat că sunt caii ei. Amenda s-a aplicat pe baza acestor declaraţii”, susţine comisarul-şef Cozianu.

De asemenea, la Judecătoria Constanţa, soţia procurorului Ţucă a depus o contestaţie la ordinele de plasare a cailor emise de Poliţia Techirghiol. Informaţia a fost confirmată de Andreea Munteanu, purtător de cuvânt al IPJ Constanţa: „Până la termenul legal, a fost înregistrată o singură contestaţie la ordinul de plasare, făcută de persoana care a fost amendată în luna ianuarie, în cazul cailor preluaţi de pe malul Lacului Techirghiol”.

Judecătoria Constanţa nu a fixat încă o dată pentru proces.