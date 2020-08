[Excelență la 14 ani] Paula Both a cucerit toate scenele lumii. Cum arată viața unui artist-copil cu succes internațional (publicitate)

Paula Both cântă de când avea patru ani. La primul ei concurs, în Bacău, a avut emoții mari; i-a plăcut așa de mult senzația specială pe care o trăiește pe scenă că a continuat să muncească. Tot de atunci a început să facă și cursuri de canto. Între timp, a adunat peste 80 de trofee la concursuri naționale și internaționale de canto. Cea mai mare reușită a ei de până acum e rolul într-un musical jucat pe Broadway în New York, S.U.A. Haideți să-i aflăm povestea.



Spune-ne puțin despre tine. Cine ești și care sunt realizările tale?

Eu sunt Paula Both, am aproape 14 ani și realizările mele vorbesc despre mine mai mult decât aș putea eu vreodată.



Pe scurt, sunt artist, cântăreață și model.



La capitolul muzică, am peste 80 trofee la canto, concursuri naționale și internaționale, am participat la concursuruile Next Star și la Vocea României Junior.



Apoi, în modă, am câștigat mai multe concursuri de modelling și talente în străinătate. Little miss world în Grecia 2018 și Top child model Grand Prix în Georgia tot 2018 cred că au fost cele mai importante de până acum.



Sunt din Ploiești, dar sunt un cetățean al lumii, globetrotter, cum se spune. Călătoresc mereu în toată lumea, și am avut prezentări de modă în New York, Miami, Moscova, Sankt Petersburg, Tbilisi, Paris, Milano, Florența, Londra și tot așa.



Cea mai recentă realizare a mea, extrem de importantă, este includerea într-o producție de Broadway, la New York, în rolul Serenei din musicalul Legally Blonde (Blonda de la Drept).



N-a fost deloc ușor să ajung acolo. Am câștigat rolul după un casting complex și greu. Inițial eram 400 de artiști. Preselecția a avut loc online, apoi, la final, am fost în New York pentru un interviu. După ce am primit rolul, au început repetițiile. Erau câte trei pe săptămâna, câte cinci ore pe zi. A fost o perioadă foarte frumoasă.



Cum ți-ai descoperit această pasiune?

Fac canto de când aveam patru ani și tot de atunci am învățat să iubesc scena. Că e actorie, muzică sau modelling, iubesc vibrația scenei.



Cel mai mult îmi place senzația pe care o am când sunt pe scenă. E incredibilă, nu pot să o descriu.



Mereu am emoții. Pentru că pun foarte mult suflet în fiecare interpretare.



Asta-mi amintește de prima oară când am participat la un concurs. Aveam patru ani. Se întâmpla în Bacău. Mai țin minte și acum ce multe emoții am avut. Mi-a plăcut așa de mult că am continuat să mă pregătesc, inclusiv la cursuri de canto. Acum lucrez cu Luan Darie, el e profesorul meu de canto. El m-a învățat că, în muzică, studiul și exercițiul sunt elemente-cheie. Am înțeles că muzica e 30% talent și restul muncă.



Mamei mele îi datorez totul. Ea e principalul meu sprijin. Merge cu mine în călătorii și mă susține în tot ce fac.



Mă ajută foarte mult și Cătălina Buzdun-Rafaila, managerul meu. Ea mă învață să fiu curajoasă și să mă autodepășesc. De când o cunosc pe ea, am cunoscut lumea întreagă. Am mers împreună la concursuri în Europa și Asia, am văzut America și am învățat totul despre lumea showbizzului, cu bune și cu rele.



Care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut pentru performanța ta?

Am stat la New York șase săptămâni pentru repetițiile musicalului Legally Blonde. Am fost nevoită să lipsesc de la școală, de la cursurile de teatru, muzică, engleză și modelling.



Norocul meu e că la școală, la Colegiul de Artă Carmen Sylva din Ploiești, am profesori care mă înțeleg și colegi care mă ajută. Oricum, sunt foarte conștiincioasă cu școala: îmi fac temele de pe drum, în avion sau între două zboruri.



Cred că partea cea mai complicată cu perioada repetițiilor în New York, cel puțin așa cum am simțit-o eu, a fost că nu-i avem cu mine pe cei din familie, prietenii și colegii. Dar am muncit pentru visul meu și am cunoscut alți oameni importanți din industria muzicală americană precum și alți copii care mi-au devenit colegi.



Unde vrei să ajungi cel mai sus? Care ar fi visul tău cel mai mare?

Sinceră să fiu, îi mulțumesc lui Dumnezeu și îngerilor pe care mi i-a trimis sub formă de părinți sau mentori, că am ajuns mai sus decât mi-am imaginat.



Dar, de exemplu, mai visez, ca orice adolescentă, să joc într-un serial Disney, să apar în spoturi publicitare sau să am un duet cu un cântăreț celebru.



Ce sfat ai da astăzi unui tânăr de 14 ani?

Celor din generația mea le transmit că totul e posibil. Să creadă în ei și în talentul lor, să muncească ca să își vadă visurile împlinite.



Trebuie să urmărești succesul, să țintești cât mai sus. Ca să ai succes, mai ales într-o carieră artistică, trebuie să muncești mult, să fii respectuos, dedicat, modest. Să îndrăznești, să ai curaj, să accepți provocări.



