FărăSurprize: totul despre credite

„Sunt prea scumpe”, „Te îngroapă în datorii”, „Sunt capcane pentru oamenii săraci” – sunt doar câteva dintre prejudecățile pe care le auzim despre împrumuturile rapide. Dar care este, de fapt, realitatea din spatele acestor instituții financiare nebancare (IFN-uri) și de ce aleg atât de mulți români să apeleze la serviciile lor?

Cum funcționează, de fapt, un IFN?

Instituțiile financiare nebancare (IFN-urile) sunt reglementate de Banca Națională a României aproape la fel ca o bancă tradițională. Ele oferă împrumuturi de valoare mică, pe termen scurt, fără garanții. Pentru că nu sunt bănci, IFN-urile nu pot atrage depozite de la populație, astfel că, pentru a da bani cu împrumut, trebuie să se împrumute, la rândul lor. De aici, încep și diferențele de costuri, față de o bancă. Apoi, sunt costurile de risc, care acoperă creditele neperformante sau situațiile în care clienții nu plătesc ratele la timp sau în totalitate. Mai adăugăm costurile de funcționare, care nu sunt direct proporționale cu mărimea creditului. Cu alte cuvinte, la un credit mai mic, așa cum este cel oferit de IFN-uri, costul de funcționare are o pondere mai mare în costul total. Iată de ce, în final, costul unui împrumut IFN este mai ridicat decât în cazul unei bănci.

Cine sunt clienții IFN-urilor?

” Cu primul împrumut mi-am cumpărat lemne de foc, apoi mi-am schimbat acoperișul și pe urmă mi-am renovat baia, m-au ajutat cu de toate prin casă”, spune Veronica, de 48 de ani, din Alba. Ca ea, sute de mii de români apelează la credite rapide de la IFN-uri pentru că acestea finanțează nevoi reale.

Potrivit Provident, cea mai mare instituție financiară nebancară din România care nu este parte dintr-un grup bancar, cei mai mulți dintre clienți se împrumută pentru a face mici îmbunătățiri în locuință, a acoperi o cheltuială neprevăzută sau pentru diverse cheltuieli medicale. Clienții se împrumută pentru lemne de foc, pentru a-și cumpăra animale domestice care să îi ajute în gospodărie, să cumpere bilete de avion pentru a lucra sezonier în Spania, să-și pregătească copiii pentru școală sau pentru alte activități importante pentru dezvoltarea lor. Lucruri simple, cât se poate de autentice, pentru care nu îți este întotdeauna la îndemână să te împrumuți de la rude sau prieteni.

În ceea ce privește profilul clienților Provident, cei mai mulți dintre ei folosesc în continuare produsul consacrat al companiei, împrumutul la domiciliu. O bună parte dintre acești clienți sunt oameni cu venituri mici și medii și adesea fără un istoric de creditare. Maria, de 51 de ani, este clientul tipic pentru acest serviciu. Ea împrumută de obicei 5.100 lei și are un venit de 3.500 lei.

În cazul noii generații de produse disponibile, potrivit Provident, profilul se schimbă semnificativ. Pentru împrumutul online, clientul tipic este bărbat, să îi spunem Alex. El împrumută în medie 4.500 lei și are un venit de 4.300 lei. În cazul creditului oferit pentru achiziția de bunuri, electrocasnice, în special, în parteneriat cu magazinele de profil, clientul tipic este Andrei El este client nou al Provident, împrumută în medie 3.800 de lei și are un venit de 3.000 lei.

La rândul său, Rodica, de 50 de ani, infirmieră din județul Cluj, are o experiență asemănătoare, ”Mi-am renovat baia, am plătit studiile fetei mele, am folosit banii pentru lucrări agricole și multe altele”.

Cum îi ajută Provident pe clienții ocoliți de bănci

Ca lider al industriei, Provident are un rol important în susținerea incluziunii financiare indiferent de situația socială. Provident crede că toți românii ar trebui să aibă acces la o formă responsabilă de finanțare.

În cei 18 ani de prezență în România, Provident a servit peste 1,2 milioane de clienți unici, peste 400.000 dintre aceștia fiind din zona rurală, inclusiv în sate și comune izolate, unde, în lipsa unor sucursale de bănci și a instrumentelor financiare moderne, accesul la creditare este precar. Pentru mulți dintre acești 1,2 milioane de oameni, împrumutul de la Provident a fost primul credit din viața lor. Circa 30% dintre noii clienți ai companiei nu au niciun fel de date raportate în Biroul de credit, deci este foarte posibil ca mulți dintre ei sunt la prima experiență cu un împrumut. Prin crearea unui istoric de credit, clienții Provident au apoi posibilitatea refinanțării creditului în condiții mai avantajoase sau chiar să obțină credite mai mari, cu care să își poată împlini planul de a avea o casă, de exemplu.

În ce privește creditarea responsabilă, cel mai important aspect este transparența, evitarea surprizelor. Provident a pus accentul, încă de la intrarea pe piața românească, pe transparența deplină privind costurile unui împrumut, inclusiv în simulatorul de pe prima pagină a site-ului www.provident.ro. Tot acolo este disponibil și un draft al contractului de împrumut, cu detalii clare legate de costuri și explicații ale celor mai importanți termeni financiari, o demonstrație unică de transparență în întreaga industrie financiară din România. Clienții știu astfel cât vor plăti înainte de a semna contractul.

Material realizat în colaborare cu Provident Financial România, lider de piață în industria IFN.

Urmărește-ne pe Google News