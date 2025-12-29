Devis Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii, dar înainte de plecare a stat de vorba cu superliga.ro

Joacă în Superliga din acest sezon, deși locuiește în România de 5 ani. S-a impus repede în poarta lui Dinamo și a avut o contribuție importantă la parcursul excelent al „câinilor”, care au a doua cea mai bună apărare a campionatului. Epassy nu a luat gol în jumătate dintre partidele în care a apărat, iar acum a plecat la naționala Camerunului, fiind convocat pentru Cupa Africii.

Portarul alb-roșilor a mai fost prezent la două ediții ale competiției și și-a reprezentat țara și la Cupa Mondială, în 2022, când a reușit să nu ia gol în meciul cu Brazilia, câștigat de naționala africană cu 1-0.

