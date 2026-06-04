Nicușor Dan: „Am ales un premier independent și experimentat”

„Fiindcă partidele nu se înțeleg între ele am ales un premier independent care să se înțeleagă cu fiecare din ele pe marile direcții: dezvolatre pe linie pro-occidentală, reforma salarizării, digitalizare, fiindcă asta își doresc românii”, a declarat Nicușor Dan care a punctat că situația economică și imaginea externă a țării sunt mai bune acum decât înainte de alegeri.

Președintele consideră că Eugen Tomac are „experiența și independența necesară” pentru a putea negocia cu toate partidele.

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Tomac: „Voi veni în parlament cu o echipă de specialiști. Cer partidelor deschidere”

Eugen Tomac spune că știe la ce misiune dificilă se înhamă, înțelege mizele politice și cere partidelor deschidere la negocieri. „Voi prezenta Parlamentului o echipa de profesioniști, de specialiști fără implicare politică. Foarte importantă este competitivitatea economică pentru a ridica nivelul de trai”, a spus acesta.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac va împlini 45 de ani pe 27 iunie. El s-a născut în localitatea Babele din sudul Basarabiei, în fostul județ Ismail și a venit în România la 17 ani. În 2003, a absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București.

Între 2006 și 2007, a fost Expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale, pe vremea fostului președinte Traian Băsescu, apoi Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și consilier de stat în cadrul Cancelariei președintelui Băsescu.

În intervalul 2012-2019, a fost deputat în Parlamentul României. Din iulie 2019, Eugen Tomac este deputat în Parlamentul European. Totodată, Tomac este președinte al Partidului Mișcarea Populară. Din octombrie 2025, este și Consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după prima rundă de consultări: „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală”.

Astăzi, 4 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Acum, consilierul său prezidențial are la dispoziție 10 zile pentru a negocia susținerea politică necesară și pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și cu lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere