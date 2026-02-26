Dubla din meciul cu Botoșani i-a adus lui Lukić titlul de jucătorul etapei cu numărul 28 din Superliga României

Prima aventură a lui Jovo Lukić în România nu s-a încheiat ideal. După doar două goluri marcate în 31 de meciuri jucate pentru Universitatea Craiova, clubul din Bănie a decis să renunțe la serviciile sale. Atacantul bosniac deja se gândea la o revenire în țara natală, când a apărut o ofertă din partea celeilalte „Universități” din Superliga, Cluj. Iar răspunsul său a venit pe loc, fără ca factorul financiar să cântărească în vreun fel, după cum ne-a recunoscut chiar el, în interviul exclusiv pe care l-am realizat.

Lukić i-a răsplătit încrederea lui Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al lui U Cluj și a marcat chiar la debutul în tricoul „șepcilor roșii”, o dublă cu Metaloglobus în prima etapă. De atunci a reușit trei duble în Superliga, ultima chiar în etapa cu numărul 28, în poarta lui FC Botoșani, motiv pentru care a primit și titlul de jucătorul etapei. Atacantul este golgheterul lui U Cluj, dar și al Superligii, cu 13 goluri marcate, la egalitate cu Alex Dobre și pare că mai are multe de arătat până la finalul sezonului.

