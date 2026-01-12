Kevin Ciubotaru este una dintre poveștile sezonului în Superliga

La aproape 22 de ani, pe care îi va împlini în februarie, Kevin Ciubotaru se numără, fără îndoailă, printre surprizele plăcute ale acestui sezon. Chiar dacă echipa la care joacă, Hermannstadt, are un an dificil, fiind penultima în clasament. Născut la Roma, fundașul stânga al sibienilor a început să joace fotbal în echipa bisericii, pentru ca apoi cariera să-l ducă în Austria, Anglia și Scoția, înainte de a veni ”acasă”. Proaspăt internațional, tânărul fotbalist și-a spus povestea pentru superliga.ro, în cantonamentul din Antalya.

