Vali Costache a plecat de la UTA după ce a furnizat cel mai bun sezon din cariera sa

La mai bine de 45 de minute după încheierea meciului cu FC Botoșani, Valentin Costache a ieșit din sala de conferințe. Un angajat al clubului l-a rugat să iasă în parcare, acolo unde un grup de copii îi striga numele. Cei mici au stat afară pe o temperatură al cărui „real feel” a fost undeva sub zero grade.

A fost finalul unei zile memorabile pentru Costache, cel care a fost celebrat la despărțirea de echipă și de peluza alb-roșie pentru tot ce a făcut sub culorile utiste. Să ajungi în sufletul publicului arădean este foarte complicat. Microbiștii arădeni sunt buni cunoscători de fotbal, dar și extrem de exigenți. Trăiesc din ADN-ul moștenit de la Petschovsky și Domide și luptă pentru supremația regională cu Poli Timișoara.

