Tom Hanks s-a confruntat cu sindromul impostorului

Câștigătorul a două premii Oscar a apărut la podcastul „Armchair Expert with Dax Shepard”, unde a explicat cum a fost să filmeze împreună cu legenda de la Hollywood drama polițistă „Drumul spre pierzanie” / „Road to Perdition” din 2002. Îndrăgitul actor și filantrop Paul Newman a murit în septembrie 2008, la vârsta de 83 de ani, din cauza cancerului, scrie Page Six.

Tom Hanks, în vârstă de 66 de ani, a povestit despre experiența de a juca alături de această legendă a cinematografiei pentru filmul „Road to Perdition”. Când a fost întrebat dacă a avut sindromul impostorului în timpul filmărilor, Hanks a spus „absolut”.

Filmul urmărește un asasin, interpretat de Jude Law, care este în libertate după ce fiul său este martor la o crimă comisă de șeful său. Hanks îl interpretează pe Michael Sullivan, în timp ce Newman a jucat rolul șefului mafiei irlandeze John Rooney, care l-a crescut pe personajul lui Hanks.

Tom Hanks, onorat să joace într-un film cu Paul Newman

„Am făcut un film cu domnul Paul Newman. Mi-a luat ceva timp să mă împac cu acest fapt – joc într-un film cu Paul Newman”, a declarat Hanks. „Nu era niciun suflet pe platou care să nu se gândească: ‘Aceasta este prima dublă a filmului în care joc cu Paul Newman. O să-mi amintesc acest moment pentru tot restul vieții mele'”.

„A făcut [scena] și a fost un moment de tăcere. Apoi, s-a uitat la noi toți și a spus: „În prima zi te simți cam stânjenit, nu-i așa?”. Și toată lumea a fost eliberată de orice fel de robie a onoarei pe care o simțeam. Ăsta a fost tipul”.

Shepard a menționat că Newman își stropea fața cu apă cu gheață în fiecare dimineață pentru a-l ajuta să-și revină după noaptea precedentă.

„Este amuzant că spui asta”, a răspuns Hanks. „Știi ce am învățat de la Paul Newman și folosesc până în ziua de azi? Primul lucru pe care îl fac în cabina de machiaj – fața ta într-o găleată cu apă cu gheață.”

