AUR susține că nu condamnă Rusia pe motiv că este un „partid responsabil” și așteaptă „raportul de expertiză”. În același timp, acuză autoritățile române că au atribuit originea dronei „din motive ideologice”.

„AUR este un partid responsabil și așteaptă mai întâi cercetarea la fața locului și raportul de expertiză mai înainte de a condamna agresorul, indiferent dacă este Rusia sau alt stat. Este aberant să atribui originea dronei din motive ideologice și nu în urma cercetării la fața locului care se efectuează în prezent de către reprezentanții autorităților”, se arată în comunicat.

„Având în vedere că în cauză procurorii au deschis un dosar penal, acuzațiile politico-ideologice pot fi interpretate și ca un amestec necuvenit al politicienilor în cercetarea penală”, acuză AUR.

Termenul „regimul”, adoptat acum și împotriva conducerii de la București

Partidul condus de George Simion folosește apoi de câteva ori cuvântul „regimul”, utilizat obsesiv de propaganda rusă și de Vladimir Putin. Dacă regimul de la Moscova recurge la acest cuvânt pentru a delegitima și discredita conducerea de la Kiev, AUR îl utilizează în același scop împotriva României.

„Acest regim trebuie să plece pentru că a devenit un pericol existențial pentru România. Unica ieșire este organizarea de alegeri anticipate, la care poporul român să își poată exercita voința suverană!”, cere AUR.

AUR acuză statul român pentru incidentul de la Galați

AUR mai afirmă că responsabilitatea incidentului de la Galți, soldat cu pagube materiale și doi răniți, „aparține pe deplin regimului aflat la putere” la București întrucât „a ales să ignore noul mod de ducere a războiului și nu a făcut achizițiile necesare apărării țării de drone”.

„Regimul nu a înzestrat armata cu drone, anti drone și alte dotări specifice apărării antiaeriene, deși a făcut în acest interval (din 2019 încoace, conform comunicatului – n. r.) de timp achiziții militare de 10 miliarde de euro fără transparență și fără licitație. Motivația achizițiilor de 10 miliarde de euro nu a fost apărarea națională, ci acordarea de favoruri unor state străine. De asemenea, din moment ce achizițiile au fost făcute discreționar, fără licitație, putem avea suspiciunea rezonabilă că avem de a face cu infracțiuni din spectrul fenomenului corupției”, acuză AUR, fără nicio dovadă.

AUR critică apoi programul SAFE – un proiect de reînarmare a Europei, inclusiv a României, puternic contestat de Rusia lui Putin. AUR susține că Guvernul intenționează să cheltuiască peste 12 miliarde euro împrumutați din programul SAFE „fără licitație și fără transparență”, în timp ce pentru achizițiile de drone „s-a alocat o sumă derizorie față de totalul achizițiilor din SAFE”.

Partidul AUR, alături de POT și S.O.S. România, s-a opus activ proiectului de lege care permite armatei române să doboare dronele care intră ilegal în spațiul aerian al României.

Vladimir Putin vrea epava dronei căzute la Galați și critică reînarmarea Europei

În mod neobișnuit pentru un incident cu drone rusești, Vladimir Putin a ținut să-și facă timp pentru a comenta situația de la Galați. Liderul autoritar rus și-a concentrat mesajul pe ideea de a stârni confuzie și neîncredere în autoritățile române – o operațiune psihologică dusă de mulți ani de Kremlin împotriva statelor membre UE și NATO, inclusiv prin actori politici, comentatori și jurnaliști locali.

„Cine în România spune că aceasta este o dronă rusească? Nimeni nu poate determina originea (dronei – n.r.) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat”, a declarat Putin, cerând ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.

Tot astăzi, Vladimir Putin le-a acuzat pe statele europene că își doresc o „confruntare” cu Rusia cea „pașnică” și a criticat din nou programul de reînarmare a Europei în contextul agresiunii militare ruse din Ucraina.

Rusia insistă ca Europa să nu se înarmeze și să devină o țintă vulnerabilă, iar unii actori politici din diverse țări europene participă la această campanie de propagandă și dezinformare menită slăbirii continentului.

MApN și NATO afirmă că drona este rusească

Într-un comunicat oficial, MApN a precizat că atacul de la Galați a avut loc în contextul unor noi bombardamente lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Una dintre drone a pătruns în spațiul aerian al României și a fost monitorizată până în momentul impactului. MApN a subliniat că drona respectivă este de tip Geran 2, de proveniență rusească.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO a confirmat vineri seara că drona căzută în Galați este de tip Geran 2, de origine rusească.

Incidentul de la Galați, cel mai grav petrecut în România de la lansarea agresiunii militare ruse în Ucraina, s-a întâmplat la câteva ore de la amenințarea proferată de ambasadorul Rusiei la București, Valentin Lipaev.

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 14 comentarii
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Comentarii (14)
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duculetm 30.05.2026, 07:33

Ar fi nimerit ca Simion si Sosoaca sa fie trimisi la Moscova cu o bucatica din drona ceruta de celovecul de acolo. Poate scapam de ei!

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Moravurinoi 30.05.2026, 08:22

Partidul RUsiA este un functionar foarte responsabil al Kremlinului. Logic. Si PSD la fel ca vrea si el alegatori din patura injuratorista a Romaniei. De ce? Pt ca sunt multi. Hai cu propaganda rusofila

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dante69 30.05.2026, 08:34

Mi se pare absolut logic inainte de a declansa isteria sa se analizeze de specialisti cauza. Adica se calculeaza traiectoria, se analizează militar circumstanțele atacului din regiune ucraineană vizata, se determina natura accidentala sau nu, se elimina sau nu eventualele interferente ucraienene care putea deturna drona spre alta ditectie asa cum stim ca se poate intampla. Dar nu, in Romania exista un singur adevar impus de niste mecanisme de propaganda politica care au mutilat democratia romaneasca. Mizerii gen Libertatea sint doar niste ghilotine ale noii inchizitii care decapiteaza pe oricine indrazneste sa puna la indoiala adevarul unic impus. Acum urmeaza o suspendare, chiar va rog imi faceti o mare onoare.

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