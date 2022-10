Potrivit motivării instanței, femeia – victima și bărbatul – inculpatul trăiesc într-o clădire cu mai multe apartamente. Femeia i-a reproșat bărbatului și concubinei sale de mai multe ori, că fac gălăgie și dau muzica mult prea tare.

”În data de 01.09.2021 persoana vătămată le-a reproşat de asemenea ca au depozitat nişte lemne in imediata apropiere a casei aparţinând unei familii, la care aceştia i-au răspuns că de ce se amestecă deoarece nu este spaţiul său si au avertizat-o că o să o dea in judecată ca nu îi lasă în pace.

Pe fondul neînţelegerilor menţionate mai sus, in data de 02.09.2021 in jurul orelor 19.00 inculpatul a venit acasă sub influenta băuturilor alcoolice si de pe scările din fata locuinţei sale a început sa profereze mai multe injurii si ameninţări la adresa femeii”, se arată în motivarea instanței.

Femeia a sunat la poliție și un echiaj s-a prezentat la fața locului. Citește continurea pe alba24.ro.

