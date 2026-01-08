Când începe Survivor Romania 2026

Show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață. Formatul care a câștigat atenția telespectatorilor din toată lumea și care a demonstrat că motivația poate bate puterea. SURVIVOR, cel mai așteptat reality al anului, începe din 9 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Când se difuzează Survivor 2026

Show-ul de la Antena 1 se va difuza în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, iar lupta este garantată. Telespectatorii vor putea urmări Survivor România începând cu ora 20.30.

Cine prezintă Survivor România 2026

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni. Știe să aprindă ambiții. Și acum intră în cea mai dură competiție a vieții lui – este Adi Vasile – Campion România, Lider Survivor.

Adi Vasile va aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgoliile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supraputeri în cele mai grele momente.  

„Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declara Adi Vasile, înainte de startul filmărilor. 

Cine sunt concurenții de la Survivor România 2026 

Echipa Faimoșilor

Doi sportivi care au scris istorie, lasă în urmă trofeele câștigate și pășesc spre jungla care le va schimba orice perspectivă: Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt și Patricia Vizitiu, handbalista de top care a făcut performanță cu fiecare aruncare. 

Conținutul lor din mediul online le-a adus notorietate, iar urmăritorii lor vor avea șansa să-i descopere și-n alt mod în următoarea perioadă! Yasmin Awad, Naba Salem și Ceanu intră în competiție cu gândul să arate că pot face performanță și de această dată! Cunoscut atât pentru ceea ce face în social media, cât și pentru faptul că este parte din echipa Super Neatza de peste un an, Aris Eram a acceptat o nouă provocare în viața lui! 

Cu multă experiență de viață, în afaceri și cu multe obstacole depășite înspre atingerea succesului actual, Cristian Boureanu și Călin Donca o vor lua din nou de la zero, într-o aventură cum nu au mai trăit. 

Spiritul artistic le călăuzește cariera, însă acum vor trebui să apeleze la pragmatism și îndârjire. Artistul Iustin Hands face show pe scenă, însă cum se va descurca în cele mai dure condiții? Actrița Roxana Condurache este mereu gata de spectacol, iar în această emisiune, va fi mereu pregătită să depășească obstacolele!

Cunoscută pentru aparițiile la TV, iar în prezent pasionată de sport și echilibru, Marina Dina, vrea să vadă cum toate cele pe care le-a învățat o vor ajuta în acest format! Stabilită în Marea Britanie, antrenor personal, Larisa Uță vrea să demonstreze că sinceritatea și încrederea de sine îi vor deveni aliat în competiție. 

Echipa Războinicilor

Adrian Petre, are 27 de ani și este un fotbalist experimentat, decis să arate că poate obține succes și în afara terenului de fotbal! Tot pasionați de sport sunt și Lucian Popa, 43 de ani, un antrenor sportiv, recunoscut în mediul online pentru activitatea sa intensă și Niky Salman, de 38 de ani, instructor fitness, cu o poveste de viață încărcată de provocări. 

Pasionați de afaceri, doi antreprenori lasă deoparte munca și se concentrează pe forța lor fizică și psihică: Adrian Kaan și Andrei Beleuț, fiecare având 34 de ani.  

Urmărită de sute de mii de oameni în social media, Profa de mate, Loredana Pălănceanu, este decisă la 29 de ani să fie apreciată și pentru calitățile pe care le va arăta în junglă. La fel de cunoscut în online, dar și pe TV, Nicu Grigore, Talent Manager, 37 de ani, vrea să-și folosească anii de sport ca reper pentru modul în care se va descurca în competiție. 

Alberto Hangan este un actor de 29 de ani, care a cochetat cu modellingul și cu multe arii conexe, iar acum vrea să se folosească de trupul bine lucrat pentru a reuși și în cel mai dur reality! Aflată la o nouă apariție pe TV, Iulia Istrate, bucătar de 32 de ani, știe ce ingrediente sunt necesare pentru a merge până la final în emisiune! 

Cea mai tânără concurentă, la doar 19 ani, Bianca Stoica, studentă la Sport, are motivația clară – vrea să învingă! Și-a luat deja licența în medicină, iar acum vrea să ajute oamenii, prin meseria ei, însă până atunci are un alt țel – să reziste cât mai mult în junglă: Patrice Cărăușan, de 27 de ani. Din mediul corporate, direct printre pericolele dominicane apare și Ramona Micu, 27 de ani, Team Leader Customer Care. 

Unde se filmează Survivor 2026

Survivor România 2026 se filmează într‑o junglă exotică din Republica Dominicană, unde concurenții vor fi izolați și vor lupta pentru supraviețuire pe parcursul sezonului. Filmările pentru noul sezon au început în decembrie 2025.

Locul alegerii nu este surprinzător: Republica Dominicană a găzduit și edițiile precedente ale formatului Survivor România, oferind peisaje naturale spectaculoase și condiții ideale pentru probele dure de supraviețuire.

Ce este nou la Survivor România 2026

Survivor este unul dintre cele mai cunoscute reality‑show‑uri de competiție din lume, început în 1997 ca format internațional („Expedition Robinson”) și preluat în zeci de țări. În România, povestea acestui show a trecut prin mai multe etape și mai multe televiziuni.

2016 – Pro TV: Formatul „Survivor” a ajuns pentru prima dată în România sub titlul Supraviețuitorul: Filipine, difuzat de PRO TV și prezentat de Dragoș Bucurenci. Deși conceptul a fost interesant, audiențele nu au fost la nivelul așteptat, iar programul a avut un parcurs scurt.

2020 – Kanal D: După o pauză îndelungată, formatul a revenit în forță în România sub numele Survivor România. Primul sezon românesc a început în ianuarie 2020 pe Kanal D, fiind filmat în Republica Dominicană și prezentat de Dan Cruceru. Acesta a fost un real succes de audiență și a consolidat interesul publicului pentru show.

2021 – Kanal D: Cel de‑al doilea sezon a continuat pe același post, cu Daniel Pavel ca prezentator, și a confirmat stabilitatea formatului la televiziunea turcă.

2022-2025 – Pro TV: După două sezoane la Kanal D, formatul Survivor România a fost preluat de Pro TV în 2022. Sub umbrela postului, competiția a devenit unul dintre cele mai urmărite reality‑show‑uri din România, cu sezoane filmate anual în Republica Dominicană și prezentate într‑un stil adaptat publicului larg.

2026 – Antena 1: Într‑o mișcare surpriză în televiziunea românească, formatul Survivor România își schimbă din nou casa TV. Din ianuarie 2026 emisiunea va fi produsă și difuzată de Antena 1, după ce postul a anunțat oficial achiziția drepturilor pentru noul sezon.

Care este premiul la Survivor România 2026

Marele premiu pus în joc la Survivor România 2026 este în continuare de 100.000 de euro, aceeaşi sumă pentru care s‑au bătut concurenţii şi în editiile din sezonul anterior.

Cine sunt câștigătorii de la Survivor România din anii trecuți

Sezonul 1 – Elena Ionescu

Sezonul 2 – Zanni

Sezonul 3 – Alex Delea

Sezonul 4 – Dan Ursa

Sezonul All Stars 5 – Zanni

Sezonul 6 – Ovidiu „Uwe Dai” Măcinic

