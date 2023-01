Cluj24 Beneficiarii de ajutor social din Cășeiu pierd banii dacă nu lucrează pentru comună. Tarzan Lingurar are cele mai multe ore Cluj24 , . Ultimul update Marți, 10 ianuarie 2023, 15:13

Salvează articol

Locuitorii comunei clujene Cășeiu, care beneficiază de ajutor social și nu efectuează orele de muncă în folosul comunității, riscă să piardă în acest an banii de la stat, anunță Primăria. Sătenii sunt obligați să se prezinte în fiecare zi de luni la Primărie pentru efectuarea orelor de muncă. Tarzan Lingurar, care are mai mulți copii, are cele mai multe ore de lucrat.