Surse preferate de știri, la dispoziția tuturor românilor

Poate ați observat, recent, unele schimbări în modul în care apar știrile în căutarea Google. Compania a lansat recent o funcție numită „Surse preferate”, care permite utilizatorilor să aleagă sursele din care doresc să vadă știrile, personalizate în funcție de interesele lor.

Selectând Libertatea ca sursă preferată de știri, veți avea mai mult control asupra rezultatelor căutării, fără a mai depinde doar de algoritm. Iată cum puteți face acest lucru.

Cum să adăugați Libertatea.ro ca sursă preferată

Există trei modalități simple de a alege Libertatea.ro ca sursă preferată în căutarea Google.

1. Puteți să vă conectați la contul Google și să selectați prima casetă cu Libertatea.ro.

Formularul de selectare a surselor preferate de știri din Google. Sursa foto: Google.

2. În timp ce efectuați căutarea pe Google, puteți face clic pe pictograma stea de lângă caseta „Top Stories” și puteți introduce Libertatea ca sursă preferată.

Butonul pentru surse preferată se află lângă titlul casetei Top Stories la rezultatele din Google. Sursa foto: Google.

Selectarea Libertatea.ro ca sursă preferată este o modalitate ușoară de a afișa mai multe dintre articolele noastre, mai frecvent, atât în caseta „Top Stories”, cât și în secțiunea dedicată „Surse preferate” de pe pagina cu rezultatele căutării Google.

Puteți alege câte surse preferate doriți și puteți modifica selecțiile în orice moment. Indiferent de alegere, veți vedea în continuare conținut de pe alte site-uri și veți beneficia de o varietate de perspective.

Noi funcții ale Google, precum Preferred Sources sau AI Overviews, subliniază o provocare uriașă pentru lumea întreagă: pe măsură ce dezinformarea și conținutul generat de AI (Inteligența Artificială) devin din ce în ce mai greu de evitat, cum pot cititorii să găsească știri în care să aibă încredere? Deși nu controlăm modul în care platformele afișează știrile, obiectivul nostru, la Libertatea, rămâne același – să fim prezenți cu răspunsuri pentru oamenii care caută informații verificate și rezolvări la problemele de zi cu zi, fără a compromite independența și integritatea care definesc munca noastră.

În cele din urmă, prioritatea noastră nu este o singură platformă sau o funcție nouă, ci voi, cititorii noștri.

Instrumentele și algoritmii se schimbă, dar angajamentul nostru pentru cititori rămâne neschimbat.

