CTP crede că șeful statului vrea să atragă votanți PSD, lucru pe care îl leagă de creșterea încrederii în președinte în rândul electoratului social-democrat, indicată de recentul sondaj INSCOP.

„Mulți votanți ai lui N. Dan nu înțeleg care este strategia lui Nicu Strategίcu – Ce gândește suveranul? întreba Caragiale. Iată că, după un an, pot fi satisfăcuți: din ultimul sondaj INSCOP rezultă nu numai nemulțumirea multor cetățeni față de președintele Dan, ci și o creștere a procentajului său de încredere în rândul votanților PSD. Asta îl interesează pe șeful statului, nu reformele, nu să-l sprijine pe Bolojan, nu curățarea Justiției, nu împuținarea hoților care sifonează masiv banii statului, ci să-și asigure un număr cât s-o putea de mare de voturi ale pesediștilor, că PNL-USR-UDMR oricum îl votează. Asta, bun înțeles, în socoteala pentru prezidențialele din 2030”, a scris CTP, joi, 21 mai, pe Facebook.

Dar Nicușor Dan vrea voturi și de la AUR, partidul lui George Simion, continuă gazetarul. „Căci fostul oengist n-a zis nici bleau! la trecerea prin Senat a proiectului de lege prin care ONG-urile sunt obligate să facă publică lista donatorilor cu sume mai mari de 5.000 de lei/an. Ce urmăresc partidele antieuropene PSD și AUR cu legea asta? O spune senatorul AUR Peiu: Nu vreți să aflați cine finanțează procesele împotriva hidrocentralelor românești? În traducere: Toate ONG-urile sunt controlate de Soros și acționează pentru a umili și lichida tot ce-i românesc. Trebuie stârpite ca trădătoare de neam. O lege deja valabilă în Rusia și înfiptă în forță în Georgia. Ea dă seamă despre cam cum ar fi o guvernare PSD-AUR…”, a explicat el.

În privința negocierilor pentru formarea noul Executiv, CTP consideră că Nicușor Dan evită să se poziționeze clar între tabăra proeuropeană și cea antieuropeană. Potrivit lui CTP, președintele nu dorește instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline, deoarece acest lucru l-ar obliga să aleagă o direcție politică clară și i-ar reduce șansele de a atrage voturi din mai multe zone electorale.

„Nicușor Dan zice că exclude anticipatele. De ce? Pentru că alegerile anticipate înseamnă o retezare a nodului european, antieuropean. N. Dan vrea menținerea acestui nod. Iată ce nu se ia în considerare: Vrea N. Dan instituirea cât mai repede a unui guvern titular? Răspuns: NU. Deoarece asta îl silește să aleagă de partea cui este, soluție scăldată nu mai există în situația de față. Așa crede el că adună voturi de peste tot”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Guvernul a căzut de trei săptămâni, iar Nicușor Dan a avut o primă rundă de consultări cu partidele, dar fără rezultat

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după prima rundă de consultări: „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală”.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.