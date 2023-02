„A fost o decizie spontană, în sensul că, la câteva ore de la aterizare, am închiriat o garsonieră și m-am mutat aici. Mi-a plăcut mult orașul, mi-au plăcut oamenii și acum, după toți acești ani, e locul pe care îl numesc acasă. Am mai fost plecat – în Londra, unde am locuit 6 ani, și în Monchique, Portugalia, aproximativ un an în total. Acum, m-am întors pentru a doua oară și îmi doresc să rămân.

Xennorossa, pagina sa cu produse handmade, a apărut cu puține zile în urmă. A mai postat în trecut pe o altă pagină. Pe atunci era strict un hobby de care se ocupa când avea timp și tot ceea ce crea oferea cunoscuților.

Am fost încurajat în repetate rânduri să trec de la hobby la nivelul de producător de handmade, dar am ezitat. Pe atunci nu am considerat că cineva ar plăti pentru ceea ce făceam eu, mai am și acum dubii, ce e drept, și deocamdată testez reacția publicului care începe să descopere pagina cu creații. Pot să spun că deja începe să se formeze o audiență faină și asta îmi dă mai mult avânt. Mi-aș dori să devin oficial un mic producător de artizanat și să particip la târguri, chiar și expoziții”, povestește el, pentru Cluj24.

Dintotdeauna a fost o persoană creativă, experimentând de-a lungul timpului cu diverse forme de exprimare, precum: desen, compuneri literare sau pictură, toate acestea pentru că e foarte curios când vine vorba de a învăța ceva nou.

Recomandări Anunț din piața RCA: Euroins transmite că a rezolvat problema din România printr-o reasigurare în interiorul propriului grup din Bulgaria

2 ani de la primul coșuleț: „Când am început să găsesc prin fața blocului reviste și ziare cu oferte, am știut imediat ce să fac cu ele”

„În vizitele din Portugalia, spre exemplu, am învățat să lucrez cu piatră naturală și am ajutat un prieten apropiat să facem pe proprietatea lui ziduri, pereți și pavaje din piatră de stâncă. E o meserie complet opusă lucrului cu hârtia, dar eu am găsit factorul creativ chiar și acolo, în plus sunt mândru că am devenit cunoscut printre localnici drept pietrarul român.

Cu handmade-ul m-am intersectat prima oară în 2020, când am rămas blocat aici din cauza carantinei pandemice, în timpul unei vizite acasă. O prietenă se ocupa de sculptură în cărți și bineînțeles că am devenit curios.

Mi-a plăcut lucrul cu hârtia și am căutat diverse alte metode de a o transforma în ceva frumos. Așa am descoperit arta împletitului pe YouTube, unde am urmărit diverse persoane care produceau coșuri, cufere și tot felul de obiecte decorative din hârtie împletită. Mi-a plăcut și ideea de reciclare, iar când am început să găsesc împrăștiate prin fața blocului reviste și ziare cu oferte, am știut imediat ce să fac cu ele. De la primul coșuleț au trecut 2 ani. Acum sunt mai îndemânatic și am adaptat tehnica de împletire la ce mi-a plăcut să fac cel mai mult, și anume vazele cu trandafiri”, descrie Gyuri.

Recomandări Vânt de prescriere în dosarul Hexi Pharma 2. Tribunalul a respins sesizarea Curții de Justiție UE, după ce un inculpat a susținut încetarea procesului în cazul său

Vaze, cărți, coșuri pentru alimente și tăvi de servire

Până acum, pentru produsele decorative a folosit reviste cu oferte ale supermarket-urilor, ziare și caiete studențești. Trandafirii sunt făcuți din pagini de carte. Pe lângă hârtie, mai are nevoie doar de lipici și un lac pe bază de apă cu care tratează împletiturile la final, pentru a le întări, iar pentru rulatul fâșiilor de hârtie folosește un electrod de sudură. Ocazional, mai face câte o carte personalizată în tehnica de îndoire a paginilor, dar doar atunci când găsește cărți deteriorate.

Stocul lui Gyuri numără, pe lângă vaze și cărți, coșuri pentru pâine sau fructe și tăvi de servire, dar fiecare produs are un timp de lucru diferit.

„Am făcut chiar și globuri, steluțe sau brăduți pentru Crăciun. Dacă ne raportăm la o vază de 50 de cm, îmi ia vreo 4 ore să o termin, fără să luăm în calcul timpul de uscare al lacului. Împletitul merge destul de repede, consumator de timp e rulatul bețelor din hârtie și trandafirii.

O carte o execut în 4-5 ore, mi se pare cel mai migălos lucru din ceea ce fac, pentru că lucrez în 2 etape: prima e marcarea cu liniar și creion a fiecărei pagini, iar a doua e împăturirea foilor respectând însemnele făcute anterior”, explică artistul. Citește continuarea pe Cluj24.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE CLUJ24.RO

GSP.RO Nume grele din PSD, alături de un important om de afaceri din România. Imagine surprinsă într-un mare oraș din Europa

Urmărește-ne pe Google News